Здійснивший перехід з Севастополя до Одеси у 2014 році корабель переобладнають у навчальне судно / Фото

13:00 16.10.2019   Крым

Регіональним управлінням Морської охорони прийняте рішення щодо переобладнання корабля ІІІ рангу «Крим» (BG 01) у навчальне судно.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

«Крим» (BG 01) буде використовуватися для практики курсантів Навчального центру Морської охорони, що в місті Ізмаїл.

На ньому курсанти нещодавно створеного Навчального центру Морської охорони зможуть проходити морську практику.

“Завдяки цьому зростатиме рівень практичної навченості та готовності майбутніх фахівців та екіпажів.”, – йдеться в офіційному повідомленні Морської охорони

Корабель «Крим» (BG 01) 2 березня 2014-го року за для унеможливлення його захоплення окупантами, здійснив перехід з Севастополя до Одеси. Окрім нього в складі загону прийшли “Григорій Куроп’ятников” (BG 50), “Дарниця” (BG 116), “Ватутінець” (BG 117) та “Миколаїв” (BG 57).

Корабель «Крим» (BG 01) проекту 1360, шифр «Чайка», було закладено 7 січня 1977 року на суднобудівному заводі “Алмаз” у Санкт-Петербурзі (тоді Ленінград). Спуск на воду відбувся 16 серпня 1978-го року, а введення до бойового складу – 31 серпня 1978-го року.

Як і однотипний «Кавказ» відноситься до прикордонних сторожових кораблів спеціальної служби для перевезення генеральних секретарів та членів політбюро ЦК КПРС під час їх перебування на державних дачах у Ялті та Сочі. Після розпаду СРСР «Крим» відійшов Україні, а «Кавказ» Росії. Де кораблі використовувались для роботи з першими особами держав.


Короткі технічні характеристики:

Водотоннажність: 256 тонн (повна)
Довжина: 45,3 метри
Ширина: 8,94 метри
Осадка: 2,56 метри
Швидкість повного ходу: 28 вузлів
Дальність плавання: 476 метри
Автономність: 3 доби
Пасажиромісткість: 14 осіб
Екіпаж: 32 осіб

До окупації Криму корабель ІІІ рангу «Крим» (BG 01) входив до складу Ялтинського загону (дивізіону) морської охорони для виконання спеціальних завдань, окрім нього до складу підрозділу входили: катери Морської охорони для виконання спеціальних завдань «Львів» та «Кривий Ріг», малі катера Морської охорони «Волна» та «Волга».

Корабель «Крим» (BG 01) у порту Ялти у 2011 році Фото: Ilaidja_KHERS/fleetphoto.ru.

Навчальне судно Морської охорони «Крим» Фото: Морська охорона.



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