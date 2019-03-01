Могеріні: Зміцнення України є одним з головних інтересів Євросоюзу
|11:15 16.10.2019
|Украина
Високий представник ЄС Федеріка Могеріні, виступаючи в Оксфордському університеті, назвала зміцнення України одним з пріоритетів Євросоюзу.
Повний текст цього виступу опублікувала Європейська служба зовнішніх дій, передає Укрінформ.
«Ми дедалі більше усвідомлюємо, що немає суперечності або змагання між національним інтересом європейських країн та нашими колективними європейськими інтересами… Навпаки, єдиний шлях для ефективного служіння національним інтересам проходить через наші колективні інструменти та політику», - зазначила Могеріні.
При цьому вона навела кілька прикладів: збереження ядерної угоди з Іраном відповідає колективним інтересам Європи, і водночас національним інтересам кожної європейської країни. «Це ж таки стосується економічного зростання в Африці або стійкості України», - наголосила дипломат.
Перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі Могеріні заявила, що Євросоюз і міжнародне співтовариство повинні продовжувати підтримувати реформи й територіальну цілісність України.
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