За останні пів року в Криму стало більше вдвічі політв'язнів

12:30 16.10.2019   Крым

Історії політичних в'язнів у Криму заслуговують на те, щоб про них говорили і писали, адже всі переслідувані - люди з активною громадянською позицією.

Про це на пресконференції в Києві сказала дружина політв'язня Сейрана Салієва, координатор громадської організації "Кримське дитинство" Муміне Салієва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За п'ять років динаміка репресій у Криму погіршилася. Тільки за останні пів року кількість політичних в'язнів збільшилася вдвічі, відповідно зростає і кількість дітей політв'язнів", - повідомила Салієва.

За її словами, списки політв'язнів стануть оживати, якщо почати розповідати історії цих людей.

"Насправді страшно, коли життя людей, які несправедливо утримуються у в'язницях, проходить у відриві від їхніх сімей. Це страшно, коли батько в'язня Рустема Абільтарова, мати в'язня Зеврі Абсеїтова, дідусь Сервера Мустафаєва, бабуся Сервера Зекерьяєва помирають, а син або онук не можуть проводити їх в останню путь. Це страшно, коли діти Марлена Асанова і Тимура Ібрагімова йдуть до першого класу, а батька немає поруч. Це дуже важко, коли батьки не можуть зустріти дітей, які народилися після їхніх арештів. Це складно, коли дорослі дочки політв'язнів Едема Смаїлова і Бєляєва Аділова одружуються, а батька немає поруч. Ці історії заслуговують на увагу, тому що це долі людей, про них важливо писати, говорити, і тоді почнуть оживати списки політв'язнів, які на перший погляд здаються безликими", - вважає активістка.

Вона підкреслила, що активістів у Криму саджають у російські в'язниці тільки за їхню національну ідентичність і громадянську позицію.

"Якщо вивчити матеріали так званого кейса "Хізб ут-Тахрір", що створюються практично під копірку і без доказової бази, якщо вивчити справу про переслідування Едема Бекірова - інваліда першої групи, обвинувачення якому були абсурдні, якщо звернути увагу на заборону Меджлісу кримськотатарського народу, то можна побачити, що людей переслідують виключно за те, що вони кримські татари, які мають національну і релігійну ідентичність, за активну громадянську позицію, за думки, погляди, читання релігійної літератури, прирівняної до тероризму", - констатувала Салієва.



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