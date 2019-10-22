Спецназ ГРУ РФ захоплював Крим: волонтери знайшли нові докази / Фото

12:00 16.10.2019   Крым

Волонтери знайшли фотодокази, які доводять участь військовослужбовця 22-ї бригади спеціального призначення ГРУ Росії в операції по захопленню Криму та його можливу участь в спецопераціях на окупованому Донбасі під прикриттям “гуманітарного конвою”.
 
Про це повідомляється на  сайті міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

В ході моніторингу соціальних сторінок російських військовослужбовців волонтери InformNapalm звернули увагу на профіль Євгена Павлова з м. Ростов-на-Дону, 24.09.1993 року народження. Цей чоловік зазначив, що проходив строкову службу в 2011-2012 роках у військовій частині 11659, 22-й бригади спецпризначення ГРУ Росії, місце дислокації н.п. Степной, Ростовська область.

Подальший аналіз його соціальної сторінки та сторінок його друзів підтвердив, що Євген Павлов дійсно проходив строкову службу в зазначеному підрозділі ГРУ РФ у вказані роки, а після цього продовжив службу за контрактом.

Особливу увагу волонтери InformNapalm звернули на розміщене фото, на якому Євген Павлов стоїть поруч із літаком Міг-29 з бортовим номером “04” синього кольору. В коментарях під фото, які датовані квітнем 2014 року він зазначає, що це не в Ростові.

При детальному аналізі вдалось розпізнати, що на фото український літак Міг-29 з аеродрому Бельбек, який знаходиться у Севастополі, в окупованому Криму. Фото зроблене в березні 2014, підчас операції захоплення російськими військами Криму.

Ще одним доказом участі у операції захоплення Криму є фото з нагородами, серед яких є і медаль за Крим. На цих фото Євген Павлов вже позує у формі МНС Росії.

Так спецпризначенці ГРУ стають “рятівниками”, щоб продовжити виконання особливих завдань на території інших держав.

Фото  InformNapalm.



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