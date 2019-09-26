ТІС прийняв перше судно нового фідерного сервісу Maersk / Фото

11:30 16.10.2019   Украина

Група терміналів ТІС у вівторок прийняла перше судно щотижневого фідерного сервісу за маршрутом ТІС — Поті — ТІС. 

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, новий фідерний сервіс прокладає новий морський торговельний маршрут, який є швидшим, зручнішим і вигіднішим для вантажовласників Європи і України, країн Кавказу (Грузії, Вірменії, Азербайджану) і Середньої Азії (Казахстану, Туркменістану, Узбекистану). Вантажі, які потраплять в Україну з цим сервісом, ніколи раніше не заходили в нашу країну, а новий вантажопотік означає додаткові податкові надходження і виникнення нових робочих місць. Географічне розташування України дає нашій країні унікальний транзитний потенціал, а трансшипмент дозволяє його реалізувати.

Схема трансшипменту передбачає, що магістральні судна великих контейнерних сервісів залишають транзитні вантажі в проміжних глибоководних портах, а пізніше їх забирають і розвозять по портах регіону судна меншого розміру, так звані фідери. Таким чином, власники вантажів і одержувачі вантажів, які працюють через порти, куди немає заходів магістральних суден, отримують доступ до глобальної мережі контейнерних маршрутів.

Фидерне судно, яке буде щотижня ходити за маршрутом ТІС — Поті — ТІС, вміщує 1,1 тис. TEU. З ТІС до Поті будуть доставлятися як транзитні контейнери, перевантажені з морських суден океанського сервісу Ecumed компанії Maersk для країн Кавказу та Середньої Азії, так і товари, які прибувають в ТІС по суші, а з порту Поті в ТІС будуть ходити контейнери з вантажами для України і Європи.

Як вказала прес-служба, відкриття трансшипменту через Україну істотно посилить позиції нашої країни на логістичній карті світу. Колись трансшипмент на Чорному морі забезпечувала лише румунська Констанца. З 15 жовтня 2019 року другою точкою стане ТІС. Новий сервіс, у першу чергу, буде затребуваний власниками вантажів із країн Європи, Балтії, Кавказу і Середньої Азії.

«Ми прагнемо забезпечити клієнтам ефективні логістичні рішення, і новий фідерний сервіс вирішує це завдання. Цей фідер буде долати відстань в один бік всього за півтора дні. Таким чином, ми створюємо новий морський маршрут між Україною та Грузією — зручний для вантажовласників України, Кавказу і Середньої Азії», — зазначив генеральний директор Maersk Ukraine Роман Колоянов.

За словами співвласника контейнерного терміналу ТІС Єгора Гребенникова, для терміналу, як і для транспортної галузі України, поява нового фідерного сервісу має стратегічне значення. «Новий фідерний сервіс стане відсутньою ланкою Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту і відкриває перед власниками вантажу зовсім інші можливості», — наголосив він.

Група терміналів ТІС — найбільша приватна стивідорна компанія України. Оперує терміналами «ТІС-Зерно», «ТІС-Міндобрива», «ТІС-Руда», «ТІС-Вугілля» та «ТІС-Контейнерний термінал» у морському порту «Південний». Група інвестувала в об'єкти портової інфраструктури $770 млн. Термінали забезпечують зайнятість близько 4 тис. осіб. Група в 2018 році скоротила вантажообіг порівняно з 2017 роком на 1,2% — до 25,7 млн тонн.

Maersk Line (штаб-квартира — Копенгаген) — контейнерний дивізіон A.P. Moller-Maersk. Згідно актуальними даними Alphaliner, компанія контролює 17,8% світового ринку морських контейнерних перевезень. Активний флот перевізника становлять 697 суден (316 власних) місткістю 4 169 527 TEU (2 352 769 TEU).

Фото: ports.com.ua



Ще на цю тему:

16:00 16.10.2019
Порт Ольвия впервые за 5 лет принял судно с импортным углем / Фото
11:00 16.10.2019
У січні-вересні морпорти збільшили вантажообіг на 19,4%
21:00 10.10.2019
«Нібулон» здійснив перше завантаження судна Nibulon Maх / Фото
18:30 10.10.2019
Дунайское парпходство озвучило объемы грузоперевозок в сентябре
11:40 08.10.2019
«Аскет Шиппінг» збільшив обсяги експедирування зерна через Маріупольський порт
11:20 08.10.2019
Флот «Нібулону» оновив рекорд перевезень за перший квартал маркетингового року
09:55 01.10.2019
Из Херсонского порта в Беларусь по рекам доставили крупногабаритный груз за 13 суток
15:30 30.09.2019
Херсонський річковий порт перевантажив імпортну партію цементного клінкеру
09:30 27.09.2019
В крупнейшем украинском порту скапливается очередь из сухогрузов с углем
17:00 26.09.2019
Термінал ТІС-КТ наростив контейнерооборот майже удвічі
14:00 26.09.2019
Порт Бердянск принял 112-метровое судно с грузом ветрогенераторов / Фото
13:45 26.09.2019
В порту Мариуполь грузят 73-тонные комплектующие для атомной электростанции / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
Всі новини країни
Греция Греция
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
13:15 11.10.2019
Греція закликає НАТО збільшити кількість кораблів в Егейському морі
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
Всі новини країни
Россия Россия
16:15 16.10.2019
В России бизнесменам из санкционных списков разрашат жить по особым законам
15:30 16.10.2019
В РФ социальные взносы населения отправят на поддержку банков
15:15 16.10.2019
В Афганистане разбился вертолет российского производства
14:30 16.10.2019
Десантные катера на воздушной подушке "Зубр" будут модифицированы
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
20:30 11.10.2019
Президент Румунії заявив, що висуне кандидата в прем'єри до 15 жовтня
10:45 11.10.2019
Румунія вдруге бере участь в ”Nusret 19”
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 16.10.2019
Країни ЄС призупинять експорт зброї в Туреччину
10:15 16.10.2019
Віцепрезидент США терміново вирушає в Туреччину на переговори по Сирії
08:15 16.10.2019
Ердоган заявив, що не припинить військову операцію в Сирії, незважаючи на санкції США
20:45 15.10.2019
Завтра Радбез ООН вдруге обговорить наступ Туреччини в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
16:30 16.10.2019
Миколаївський проектний центр кораблебудування представив багатофункціональну платформу «Кайра-150» / Фото
16:00 16.10.2019
Порт Ольвия впервые за 5 лет принял судно с импортным углем / Фото
15:45 16.10.2019
На трассе Одесса-Черноморск возобновили движение через понтонную переправу / Видео
15:00 16.10.2019
Український політв’язень Шумков оголосив голодування в російській колонії
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд