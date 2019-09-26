Група терміналів ТІС у вівторок прийняла перше судно щотижневого фідерного сервісу за маршрутом ТІС — Поті — ТІС.

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, новий фідерний сервіс прокладає новий морський торговельний маршрут, який є швидшим, зручнішим і вигіднішим для вантажовласників Європи і України, країн Кавказу (Грузії, Вірменії, Азербайджану) і Середньої Азії (Казахстану, Туркменістану, Узбекистану). Вантажі, які потраплять в Україну з цим сервісом, ніколи раніше не заходили в нашу країну, а новий вантажопотік означає додаткові податкові надходження і виникнення нових робочих місць. Географічне розташування України дає нашій країні унікальний транзитний потенціал, а трансшипмент дозволяє його реалізувати.

Схема трансшипменту передбачає, що магістральні судна великих контейнерних сервісів залишають транзитні вантажі в проміжних глибоководних портах, а пізніше їх забирають і розвозять по портах регіону судна меншого розміру, так звані фідери. Таким чином, власники вантажів і одержувачі вантажів, які працюють через порти, куди немає заходів магістральних суден, отримують доступ до глобальної мережі контейнерних маршрутів.

Фидерне судно, яке буде щотижня ходити за маршрутом ТІС — Поті — ТІС, вміщує 1,1 тис. TEU. З ТІС до Поті будуть доставлятися як транзитні контейнери, перевантажені з морських суден океанського сервісу Ecumed компанії Maersk для країн Кавказу та Середньої Азії, так і товари, які прибувають в ТІС по суші, а з порту Поті в ТІС будуть ходити контейнери з вантажами для України і Європи.

Як вказала прес-служба, відкриття трансшипменту через Україну істотно посилить позиції нашої країни на логістичній карті світу. Колись трансшипмент на Чорному морі забезпечувала лише румунська Констанца. З 15 жовтня 2019 року другою точкою стане ТІС. Новий сервіс, у першу чергу, буде затребуваний власниками вантажів із країн Європи, Балтії, Кавказу і Середньої Азії.

«Ми прагнемо забезпечити клієнтам ефективні логістичні рішення, і новий фідерний сервіс вирішує це завдання. Цей фідер буде долати відстань в один бік всього за півтора дні. Таким чином, ми створюємо новий морський маршрут між Україною та Грузією — зручний для вантажовласників України, Кавказу і Середньої Азії», — зазначив генеральний директор Maersk Ukraine Роман Колоянов.

За словами співвласника контейнерного терміналу ТІС Єгора Гребенникова, для терміналу, як і для транспортної галузі України, поява нового фідерного сервісу має стратегічне значення. «Новий фідерний сервіс стане відсутньою ланкою Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту і відкриває перед власниками вантажу зовсім інші можливості», — наголосив він.

Група терміналів ТІС — найбільша приватна стивідорна компанія України. Оперує терміналами «ТІС-Зерно», «ТІС-Міндобрива», «ТІС-Руда», «ТІС-Вугілля» та «ТІС-Контейнерний термінал» у морському порту «Південний». Група інвестувала в об'єкти портової інфраструктури $770 млн. Термінали забезпечують зайнятість близько 4 тис. осіб. Група в 2018 році скоротила вантажообіг порівняно з 2017 роком на 1,2% — до 25,7 млн тонн.

Maersk Line (штаб-квартира — Копенгаген) — контейнерний дивізіон A.P. Moller-Maersk. Згідно актуальними даними Alphaliner, компанія контролює 17,8% світового ринку морських контейнерних перевезень. Активний флот перевізника становлять 697 суден (316 власних) місткістю 4 169 527 TEU (2 352 769 TEU).

Фото: ports.com.ua