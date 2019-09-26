Морські порти України в січні-вересні 2019 року збільшили вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,4% — до 114,521 млн тонн.

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пишуть Порти України.

Перевалка експортних вантажів зросла на 23,5% — до 86,269 млн тонн, імпортних — на 13,3%, до 18,645 млн тонн, транзитних — на 2,4%, до 8,18 млн тонн. Переробка каботажних вантажів скоротилася на 12,2% — до 1,424 млн тонн.

Переробка наливних вантажів збільшилася на 7,7% — до 8,089 млн тонн. Зокрема, перевалка рослинної олії зросла на 7,8% — до 4,253 млн тонн, нафтопродуктів — на 18%, до 971,46 тис. тонн, нафти — на 12,7%, до 572,32 тис. тонн. Переробка хімічних вантажів скоротилася на 1,4% — до 2,114 млн тонн. Перевалка інших наливних вантажів збільшилася на 95,4% — до 176,98 тис. тонн.

Перевалка сипучих вантажів збільшилася на 25,2% — до 82,585 млн тонн. Зокрема, переробка хлібних вантажів зросла на 37,2% — до 38,198 млн тонн, в тому числі зерна — на 39,6%, до 37,642 млн тонн. Перевалка руди збільшилася на 32% — до 26,987 млн тонн, хімічних вантажів і мінеральних добрив — на 53,9%, до 1,143 млн тонн. Переробка вугілля скоротилася на 23,3% — до 4,712 млн тонн, будівельних вантажів — на 22,9%, до 2,578 млн тонн, коксу — в 2,1 разу, до 85,53 тис. тонн. Перевалка інших сипучих вантажів зросла на 22,3% — до 8,88 млн тонн.

Переробка тарно-штучних вантажів збільшилася на 6,2% — до 21,393 млн тонн. Зокрема, перевалка чорних металів скоротилася на 2,6% — до 11,811 млн тонн, у тому числі металопрокату — на 1,2%, до 7,264 млн тонн, чавуну — на 25,6%, до 1,733 млн тонн, металобрухту — в 2,1 разу, до 36,3 тис. тонн, перевалка інших вантажів чорних металів зросла на 17,3% — до 2,777 млн тонн. Крім цього, переробка хімічних вантажів і мінеральних добрив збільшилася в 4,2 разу — до 542,87 тис. тонн, цементу в тарі — в 5,9 разу, до 54,61 тис. тонн, автотехніки та сільгосптехніки — на 21,2%, до 48,3 тис. тонн, промислових товарів в ящиках і стосах — удвічі, до 17,33 тис. тонн. Перевалка лісових вантажів скоротилася в 2,3 разу — до 150,14 тис. тонн. Переробка продовольчих вантажів знизилася на 39,6% — до 64,49 тис. тонн, у тому числі швидкопсувних — на 28,8%, до 41,82 тис. тонн.

Контейнерооброт збільшився на 20,7% — до 713 440 TEU. Переробка контейнерів у ваговому виразі зросла на 19,2% — до 9,133 млн тонн. Обробка великовантажних автомобілів скоротилася на 8,3% — до 1,23 млн тонн. Кількість перевантажених великовантажних автомобілів знизилася на 4,4% — до 41 855. Перевалка інших тарно-штучних вантажів збільшилася на 15,1% — до 792,81 тис. тонн.

Лідерами за обсягом вантажоперевалки стали порт «Південний» — 38,658 млн тонн (приріст 28,4%), Миколаївський порт — 23,883 млн тонн (приріст 20,4%), Чорноморський порт — 18,809 млн тонн (приріст 24,3%), Одеський порт — 18,152 млн тонн (приріст 17,5%).

За даними АМПУ, морські порти в 2018 році збільшили вантажообіг порівняно з 2017 роком на 2% — до 135,171 млн тонн.