Віцепрезидент США Майкл Пенс вирушить у Туреччину "протягом 24 годин".

Як повідомляє "Європейська правда", про це проінформувало агентство AFP, посилаючись на джерело.

"Пенс поїде в Туреччину протягом 24 годин", - повідомило агентство у Twitter. В Туреччині заступник президента США спробує домовитись про припинення вогню у північній Сирії, де Анкара проводить військову операцію проти сирійських курдів.

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназване джерело в адміністрації США, Сполучені Штати будуть чинити дипломатичний тиск на Туреччину і погрожувати Анкарі додатковими санкціями, щоб переконати її припинити військовий наступ в північно-східній Сирії.

Виступаючи на брифінгу, американський чиновник заявив, що вторгнення Туреччини спричинило "безлад" у цьому регіоні Сирії, і що Вашингтон посилює тиск задля припинення операції.

У ніч на понеділок США оголосили санкції проти міністерств оборони та енергетики Туреччини, а також міністрів оборони, енергетики та внутрішніх справ. Дональд Трамп також заявив, що посилює санкції проти сталі та скасовує торгову угоду на 100 мільярдів доларів.

Президент Туреччини Ердоган заявив, що не зупинить військову операцію на півночі Сирії навіть попри санкції США і ембарго європейських країн на озброєння.

Наступ Туреччини і виведення військ США викликали жорстку міжнародну критику, оскільки сирійські курди були головними союзниками Заходу в боротьбі проти ІДІЛ в Сирії.