Адвокат: Для політв’язня Дудки 14 років колонії - смертний вирок
|09:15 16.10.2019
|Крым
Засуджені на 14 років колонії у "справі українських диверсантів" кримчани Володимир Дудка та Олексій Бессарабов мають намір оскаржити у касаційному порядку рішення російського апеляційного суду, який залишив у силі вирок.
Про це Крим.Реаліі розповіла адвокат Оксана Железняк, пише Укрінформ.
"Безумовно вони (Дудка і Бессарабов - ред.) засмучені рішенням суду. Для Дудки, зокрема, у його віці - це смертний вирок", - зазначила адвокат.
Як повідомляв Укрінформ, Верховний суд РФ залишив без змін вироки фігурантам так званої "справи українських диверсантів" Володимиру Дудці та Олексію Бессарабову - по 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
У вересні стало відомо, що засуджених в окупованому Криму за сфабрикованою ФСБ "справою диверсантів" севастопольців Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапують із СІЗО №1 Сімферополя до Москви для розгляду апеляційної скарги на вирок.
9 листопада 2016 року ФСБ РФ затримала в окупованому Севастополі українських громадян, яких російська спецслужба називає "членами диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України". Затримані Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов і Володимир Дудка нібито готували диверсійні акти в Криму.
18 травня 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством і визнав свою провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили. 16 листопада 2017 року "Севастопольський міський суд" засудив Штиблікова до 5 років позбавлення волі у колонії суворого режиму та штрафу в розмірі 200 тисяч рублів.
4 квітня 2019 року "Севастопольський міський суд" засудив Бессарабова і Дудку за звинуваченням у нібито підготовці "диверсій" на території півострова і незаконному зберіганні вибухових речовин до 14 років позбавлення волі кожного.
Всього за інформацією "Кримської правозахисної групи", ФСБ Росії звинуватила "у підготовці диверсій і шпигунстві" 13 осіб, серед яких Євген Панов, Андрій Захтей, Володимир Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Ганна Сухоносова, Дмитро Долгополов, Костянтин Давиденко, Юнус Машаріпов.
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