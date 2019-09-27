Країни ЄС призупинять експорт зброї в Туреччину

10:45 16.10.2019   Турция

Країни Європейського Союзу взяли зобов'язання прийняти рішучу позицію на рівні держав стосовно стратегії з експорту зброї до Туреччини.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів держав-членів ЄС за підсумками зустрічі в Люксембурзі, пише Укрінформ.

"Країни-члени беруть зобов'язання прийняти рішучу позицію на рівні держав стосовно стратегії з експорту зброї до Туреччини. Відповідна робоча група збереться пізніше на цьому тижні для координація та перегляду позицій країн-членів з цього приводу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, уже декілька країн-членів Євросоюзу ввели ембарго на ввезення зброї до Туреччини на рівні своїх національних урядів: Німеччина, Франція, Фінляндія та Швеція. А ось Угорщина навпаки висловила підтримку діям Анкари.

Окрім цього, країни ЄС також домовились узгодити перелік санкцій проти Туреччини через бурові роботи поблизу узбережжя Кіпру.

Як відомо, президент Туреччини Ердоган заявив, що не зупинить військову операцію на півночі Сирії навіть попри санкції США і ембарго європейських країн на озброєння. Наступ Туреччини і виведення військ США викликали жорстку міжнародну критику, оскільки сирійські курди були головними союзниками Заходу в боротьбі проти ІДІЛ в Сирії.



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