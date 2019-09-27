Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що до тих пір, поки "всі наші цілі не будуть досягнуті" влада країни не зупинять військову операцію на півночі Сирії, незважаючи на санкції США та ембарго європейських країн на озброєння.

Про це повідомляє ZN,UA з посиланням на The Telegraph.

Турецька військова операція триває вже сьомий день. За словами глави республіки, що операція на півночі Сирії спрямована на нейтралізацію курдського ополчення YPG, яке вважається терористичним і загрозливим безпеки Туреччини.

"Дасть Бог, ми швидко убезпечимо регіон, що тягнеться від Манбиджа до нашого кордону з Іраком і забезпечимо, що на першому етапі мільйон, а потім два мільйона сирійських біженців повернуться у свої домівки за власним бажанням", - сказав Ердоган в телевізійному зверненні.

15 жовтня США ввели санкції проти Міноборони і Міненерго Туреччини, а також керівників цих міністерств Хулуси Акар і Фатіха Донмеза. У список потрапив і голова МВС Сулейман Сойлу. Нові обмеження Вашингтон пояснив діями турецьких військових на півночі Сирії.

Президент США Дональд Трамп публічно закликав Ердогана відмовитися від операції проти сирійських курдів і погрожував Туреччині санкціями, віддавши при цьому наказ про виведення американських військовослужбовців з прикордонного регіону. Рада Безпеки ООН не змогла узгодити резолюцію у зв'язку з вторгненням Туреччини в Сирію.

Втім, Ердоган спокійно відреагував на ці кроки: "Ми бачимо всі загрози, від санкцій до ембарго, тільки тому, що ми боремося проти тероризму".

У минулому році санкції США знищили майже 30 відсотків від вартості ліри.

Наступ Туреччини і виведення військ США викликали жорстку міжнародну критику, оскільки сирійські курди були головними союзниками Заходу в боротьбі проти ИГИЛ в Сирії.

Євросоюз, НАТО і Ліга Арабських держав засудили Туреччину і закликали Анкару припинити операцію в Сирії.

Також 15 жовтня, міністр закордонних справ Великобританія Домінік Раабе заявив, що країна призупиняє експорт озброєнь в Туреччину через військової операції Анкари на півночі Сирії.

"Постачання нових озброєнь Туреччини, що можуть бути застосовані в цій операції, призупиняються до подальших розпоряджень", - заявив він. І тепер країна буде стежити за експортом в Туреччину під дуже пильним і постійним контролем".

Міністр оборони також звернувся до президента Туреччини, щоб той виявив максимальну стриманість і поклав кінець цим одностороннім військовим діям".