Новейший корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенный для ВМФ России на Средне-Невском судостроительном заводе, прибыл в Балтийск для завершения программы испытаний.

Об этом сообщил flotprom.ru со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Планируется, что в октябре тральщик завершит второй этап заводских ходовых испытаний, в ноябре выполнит программу госиспытаний, а затем, до конца 2019 года, "Владимира Емельянова" введут в строй.

Тральщик "Владимир Емельянов" заложили на Средне-Невскому судостроительном заводе 20 апреля 2017 года. На тот момент он считался четвертым по счету кораблем проекта 12700 после головного "Александра Обухова", "Георгия Курбатова" и "Ивана Антонова". Позднее на борту строящегося тральщика "Георгий Курбатов" произошел пожар, в результате чего сдачу корабля перенесли, а "Владимир Емельянов" по факту стал третьим "Александритом", запланированным к передаче ВМФ России.

Весной 2017 года руководство СНСЗ утверждало, что тральщик "Владимир Емельянов" введут в строй к концу 2018 года. 21 мая 2019-го представители Черноморского флота подтвердили ранее появившуюся информацию, что передачу ЧФ тральщика "Владимир Емельянов" перенесли на начало 2020 года.

Первый этап заводских ходовых испытаний "Владимир Емельянов" отработал в конце сентября и начале октября в акватории Финского залива.

Композитные тральщики проекта 12700 с водоизмещением около 890 тонн и со скоростью хода до 16,5 узла разработаны петербургским ЦМКБ "Алмаз". Основное их предназначение – поиск и уничтожение мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на "Александриты" устанавливают безэкипажные катера.

В апреле 2018 года серию "Александритов" для ВМФ России увеличили до десяти единиц вместо восьми, а срок сдачи последнего тральщика сдвинули на шесть лет – на 2027 год.