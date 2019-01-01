Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото

10:00 16.10.2019   Греция

Министерства обороны Греции и Франция 10 октября подписали письмо о намерениях по вопросу покупки для греческого флота двух фрегатов класса «Белхарра» (Belharra / Fregate de Defense et Intervention – FDI).

Такие же фрегаты будут поставлены и для французских ВМС, сообщает издание Центр анализа мировой торговли оружием.

Как сообщила в Twitter министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли, в ходе визита в Париж министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса было подписано письмо о намерениях, которое позволит Греции приступить к проекту закупки двух фрегатов FDI, которые также поступят на вооружение ВМС Франции (с 2023 года). Глава греческого оборонного ведомства уточнил для представителей СМИ, что до достижения соглашения об окончательной (технической) конфигурации фрегатов еще предстоит пройти «долгий путь».

Как отмечает Naval News, ВМС Греции необходимо приобрести несколько многоцелевых фрегатов. Одним из решающих факторов выбора является оснащение их крылатой ракетой NCM (Naval Cruise Missile) группы MBDA. Фрегаты ВМС Франции данной ракетой оснащать не планируется, но Франция готова предложить ее продажу в рамках сделки на поставку фрегатов FDI Греции.

Ранее издание сообщало, что в апреле 2017 года Генеральная дирекция по вооружениям Министерства вооруженных сил Франции подписала с компанией DCNS (в настоящее время Naval Group) контракт на разработку проекта и постройку пяти средних фрегатов FTI (Fregate de Taille Intermediaire, сейчас Fregate de Defense et Intervention) для поставки ВМС Франции. В рамках проекта DCNS предложила МО Франции версию фрегата «Белхарра». Первый из пяти фрегатов должен быть передан в 2023 году и войти в боевой состав французского флота в 2025 году. Как предполагается, резка стали для первого корабля начнется 25 октября 2019 года.

Как сообщалось ранее, в ходе переговоров о продаже кораблей ВМС Греции, Париж предложил Афинам принять участие в программе «Белхарра», что позволило бы получить фрегаты по минимальной стоимости в необходимой конфигурации. Кроме того, в случае достижения договоренности предполагалось заложить два греческих корабля сразу же вслед за головным фрегатом для ВМС Франции.


 
Фото: Naval Group



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