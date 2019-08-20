Главгосэкспертиза одобрила проект строительства газопровода на Южном берегу Крыма

09:45 16.10.2019   Крым

Филиал Главгосэкспертизы России в оккупированном Крыму выдал положительное заключение по проекту строительства участка магистрального газопровода Ялта – Форос – Севастополь. 

Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России, пишет Крыминформ.

«Крымский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство участка магистрального газопровода Ялта – Форос – Севастополь, который позволит газифицировать населенные пункты Южного берега Крыма. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», – констатировали в оккупационном ведомстве.

Проектная документация, в частности, предусматривает строительство участка магистрального газопровода Ялта – Веселое протяженностью 25,63 км. «Началом трассы станет точка подключения к уже действующему магистральному газопроводу Бахчисарай – Ялта в районе плато Ай-Петри, конечной точкой – проектируемая автоматизированная газораспределительная станция АГРС «Веселое». Природный газ высокого давления будет поступать по проектируемому газопроводу на площадку АГРС «Веселое» и после обработки подаваться в газораспределительную сеть для газоснабжения прилегающих населенных пунктов», – уточнили в Главгосэкспертизе.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств госпредприятия «Черноморнефтегаз». Генеральный проектировщик – ООО «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект».



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