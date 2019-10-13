Пассажиропоток из Украины в Крым в сентябре значительно сократился

09:00 16.10.2019   Крым

Пассажиропоток через админграницу с оккупированным Крымом в сентябре сократился на 20,7%, по сравнению с августом 2019 года.

Отмечается, что 323345 человек и 42 272 транспортных средства пересекли административную границу между Крымом и Херсонской областью в обоих направлениях, пишут Новости Крыма.

По сравнению с августом количество пересечений гражданского населения уменьшилось на 20,70%, а также уменьшилось количество пересечений транспортных средств на 25,47%.

В августе административную границу между Крымом и Херсонской областью в обоих направлениях пересекли 407 752 человека, что на 17,47% больше, чем в июле.



Ще на цю тему:

17:30 11.10.2019
"Граница" между оккупированными Крымом и Севастополем появится до конца года
08:01 07.10.2019
З початку року адмінмежу з Кримом перетнули більше двох мільйонів громадян
19:15 04.10.2019
"Укрзализныця" показала процесс строительства КПВВ Чонгар
17:01 27.09.2019
Бойовика міжнародного наркоугруповання затримали на адмінкордоні з Кримом
09:20 27.09.2019
ФСБ заявила про затримання двох українців на в'їзді в Крим
08:40 23.09.2019
Один з КПВВ на адмінкордоні з Кримом закривають для авто
08:20 23.09.2019
На КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" розпочали ремонтні роботи
13:01 11.09.2019
На адмінкордоні з Кримом затриманий бойовик "ДНР"
21:40 10.09.2019
У серпні адміністративну межу з АР Крим перетнули більше 400 тисяч осіб
08:40 29.08.2019
Оккупанты увеличат число сотрудников на админгранице Крыма
20:50 21.08.2019
На «Чонгарі» утворилася черга з понад 500 осіб у напрямку окупованого Криму
10:21 14.08.2019
Кабмин РФ "передал" пограничникам часть акватории бухты на западе аннексированного Крыма
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
13:15 11.10.2019
Греція закликає НАТО збільшити кількість кораблів в Егейському морі
10:30 10.10.2019
В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
Всі новини країни
Россия Россия
09:30 16.10.2019
ЮВО: Военная авиация на Ставрополье осваивают скрытное преодоление средств ПВО условного противника
08:45 16.10.2019
Боевые корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения стрельб
18:45 15.10.2019
НАТО готовий до відповіді на появу будь-яких “зелених чоловічків” – Столтенберг
17:45 15.10.2019
Голова Держдуми Росії: авіасполучення з Грузією відновлять лише після вибачень президента
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
20:30 11.10.2019
Президент Румунії заявив, що висуне кандидата в прем'єри до 15 жовтня
10:45 11.10.2019
Румунія вдруге бере участь в ”Nusret 19”
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
Всі новини країни
Турция Турция
08:15 16.10.2019
Ердоган заявив, що не припинить військову операцію в Сирії, незважаючи на санкції США
20:45 15.10.2019
Завтра Радбез ООН вдруге обговорить наступ Туреччини в Сирії
16:45 15.10.2019
﻿Курди контратакували захоплений турецькими військовими Рас-ель-Айн
12:45 15.10.2019
У США обговорюють вивезення ядерної зброї з Туреччини
Всі новини країни
Украина Украина
09:15 16.10.2019
Адвокат: Для політв’язня Дудки 14 років колонії - смертний вирок
09:00 16.10.2019
Пассажиропоток из Украины в Крым в сентябре значительно сократился
08:30 16.10.2019
Для российских туристов в Крыму ввели ограничения на мобильный интернет
08:00 16.10.2019
Оккупанты выставили на продажу еще один пансионат в Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд