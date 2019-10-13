Пассажиропоток из Украины в Крым в сентябре значительно сократился
|09:00 16.10.2019
|Крым
Пассажиропоток через админграницу с оккупированным Крымом в сентябре сократился на 20,7%, по сравнению с августом 2019 года.
Отмечается, что 323345 человек и 42 272 транспортных средства пересекли административную границу между Крымом и Херсонской областью в обоих направлениях, пишут Новости Крыма.
По сравнению с августом количество пересечений гражданского населения уменьшилось на 20,70%, а также уменьшилось количество пересечений транспортных средств на 25,47%.
В августе административную границу между Крымом и Херсонской областью в обоих направлениях пересекли 407 752 человека, что на 17,47% больше, чем в июле.
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