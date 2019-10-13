Пассажиропоток через админграницу с оккупированным Крымом в сентябре сократился на 20,7%, по сравнению с августом 2019 года.

Отмечается, что 323345 человек и 42 272 транспортных средства пересекли административную границу между Крымом и Херсонской областью в обоих направлениях, пишут Новости Крыма.

По сравнению с августом количество пересечений гражданского населения уменьшилось на 20,70%, а также уменьшилось количество пересечений транспортных средств на 25,47%.

В августе административную границу между Крымом и Херсонской областью в обоих направлениях пересекли 407 752 человека, что на 17,47% больше, чем в июле.