Экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа, базирующегося в Ставропольском крае, в ходе плановой летно-тактической подготовки отрабатывают нанесение ударов по аэродромам условного противника в составе звена и эскадрильи.

При выполнении заданий летчики осваивают способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в степной и горно-лесистой местности и внезапное нанесение ударов по целям, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования.

При поражении наземных объектов летчики имитируют применение полного спектра авиационного вооружения в зависимости от характера цели. Также штурмовики наносят удары управляемыми и неуправляемыми ракетами по целям, находящимся в прямой видимости, и по заданным координатам.

В ходе полетов экипажи также отрабатывают взлет и посадку в составе пар, выполняют элементы сложного и группового пилотажа, такие как горизонтальные «бочки», «виражи», «пикированные горки с большими углами атаки».

Всего в летнем периоде обучения летчики Су-25СМ3 совершили свыше 2 тысяч вылетов с практическим применением штатного вооружения самолетов.