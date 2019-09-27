Более 20 кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии вышли в море для сдачи итоговой проверки за учебный год.

Проверка проводится под руководством командующего флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука, сообщает пресс-служба Минобороны России.

К проверке привлечены экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малого ракетного корабля «Град Свияжск», малых артиллерийских кораблей «Махачкала», «Астрахань», «Волгоград», базового тральщика «Магомед Гаджиев», тральщиков РТ-233 и РТ-181.

В море экипажи кораблей «Град Свияжск», «Дагестан» и «Татарстан» выполнят пушечные стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

Помимо боевых упражнений экипажи выполняют элементы совместного маневрирования в разное время суток, организацию взаимодействия и связи между кораблями.

Кроме того, итоговые занятия по основным предметам боевой подготовки пройдут на полигонах в Республике Дагестан и Астраханской области. Более тысячи морпехов выполнят задачи по огневой, тактической и тактико-специальной подготовкам, вождению боевых машин, а также морскому десантированию.

Всего в ходе проверки военнослужащим объединения предстоит пройти около 1 тыс. морских миль (около 2 тыс. км), выполнить более 60 боевых упражнений, а также около 40 задач по противоподводно-диверсионному обеспечению.