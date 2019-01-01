Для российских туристов в Крыму ввели ограничения на мобильный интернет
|08:30 16.10.2019
|Крым
Туристы в оккупированном Крыму столкнулись с проблемами доступа к мобильному интернету.
Ограничения коснулись приезжих с сим-картами оператора МТС разных российских регионов, пишет Крыминформ.
«Операторы мобильной связи урезали скорость интернета всем материковым сим-картам МТС. Ждем туристов на отдых в Крым. Без интернета», – написал в своем письме в редакцию Крыминформа Сергей, который столкнулся в Крыму с проблемой доступа к мобильному интернету.
Корреспонденты Крыминформа протестировали скорость интернет-доступа на сим-картах из разных регионов России, зарегистрированных в сетях крымских мобильных операторов.
Выяснилось, что загрузка страниц и файлов на мобильных устройствах приезжих в четыре раза меньше, чем на сим-картах крымчан с кодом +7978. В некоторых случаях разница в скорости интернета была восьмикратной.
В службе поддержки МТС заверили, что никаких ограничений с доступом к мобильному интернету для приезжающих в Крым абонентов нет. Правда, уточнили, что на полуострове туристы получают услуги связи через подключение к сетям местных операторов, а с этим могут быть связаны технические проблемы.
«Мы знаем об этой проблеме. Но, думаю, не совсем корректно с нашей стороны комментировать качество оказания услуг другого оператора, – сказал директор крупнейшего в оккупированном Крыму мобильного оператора «К-Телеком» (бренд WIN-mobile) Сергей Рубцов. – У наших абонентов все нормально со скоростью». Он заверил также, что никаких технических проблем на сетях мобильной связи в Крыму сейчас нет.
Позже появилась информация, что федеральная антимонопольная служба России разберется с проблемой ограничения в оккупированном Крыму скорости мобильного интернета для абонентов МТС из других регионов.
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