Для российских туристов в Крыму ввели ограничения на мобильный интернет

08:30 16.10.2019   Крым

Туристы в оккупированном Крыму столкнулись с проблемами доступа к мобильному интернету. 

Ограничения коснулись приезжих с сим-картами оператора МТС разных российских регионов, пишет Крыминформ.

«Операторы мобильной связи урезали скорость интернета всем материковым сим-картам МТС. Ждем туристов на отдых в Крым. Без интернета», – написал в своем письме в редакцию Крыминформа Сергей, который столкнулся в Крыму с проблемой доступа к мобильному интернету.

Корреспонденты Крыминформа протестировали скорость интернет-доступа на сим-картах из разных регионов России, зарегистрированных в сетях крымских мобильных операторов.

Выяснилось, что загрузка страниц и файлов на мобильных устройствах приезжих в четыре раза меньше, чем на сим-картах крымчан с кодом +7978. В некоторых случаях разница в скорости интернета была восьмикратной.

В службе поддержки МТС заверили, что никаких ограничений с доступом к мобильному интернету для приезжающих в Крым абонентов нет. Правда, уточнили, что на полуострове туристы получают услуги связи через подключение к сетям местных операторов, а с этим могут быть связаны технические проблемы.

«Мы знаем об этой проблеме. Но, думаю, не совсем корректно с нашей стороны комментировать качество оказания услуг другого оператора, – сказал директор крупнейшего в оккупированном Крыму мобильного оператора «К-Телеком» (бренд WIN-mobile) Сергей Рубцов. – У наших абонентов все нормально со скоростью». Он заверил также, что никаких технических проблем на сетях мобильной связи в Крыму сейчас нет.

Позже появилась информация, что федеральная антимонопольная служба России разберется с проблемой ограничения в оккупированном Крыму скорости мобильного интернета для абонентов МТС из других регионов.



Ще на цю тему:

11:40 01.08.2019
Аксенов обещает победить мобильных операторов с помощью Путина
18:31 27.05.2019
В оккупированном Крыму обещают отменить внутрисетевой роуминг
08:47 20.04.2018
В компании "Киевстар" рассказали о судьбе своего оборудования в Крыму / Видео
12:23 19.04.2018
Оккупанты надеются продать «Крымтелеком» российским операторам «большой тройки»
12:50 16.04.2018
Госспецсвязи Украины: международный союз электросвязи не признает российский код для Крыма
13:04 27.03.2018
Украина готовит ноту протеста из-за присвоения Крыму российского кода телефонной связи
21:32 09.01.2018
Компания «Интертелеком» прекратила предоставление услуг на территории Крыма
00:23 23.11.2017
«Билайн» не хочет работать в оккупированном Крыму
20:29 01.11.2017
В оккупированном Крыму зафиксированы перебои с мобильным интернетом
13:14 11.10.2017
Севастопольские операторы мобильной связи предлагают монтировать антенны на фонарях
08:51 04.10.2017
Оккупанты признали - мобильную связь в Севастополе испортили военные
12:13 21.09.2017
Оккупанты считают, что отмена роуминга в Крыму потребует соглашения между операторами связи
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
13:15 11.10.2019
Греція закликає НАТО збільшити кількість кораблів в Егейському морі
10:30 10.10.2019
В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
Всі новини країни
Россия Россия
09:30 16.10.2019
ЮВО: Военная авиация на Ставрополье осваивают скрытное преодоление средств ПВО условного противника
08:45 16.10.2019
Боевые корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения стрельб
18:45 15.10.2019
НАТО готовий до відповіді на появу будь-яких “зелених чоловічків” – Столтенберг
17:45 15.10.2019
Голова Держдуми Росії: авіасполучення з Грузією відновлять лише після вибачень президента
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
20:30 11.10.2019
Президент Румунії заявив, що висуне кандидата в прем'єри до 15 жовтня
10:45 11.10.2019
Румунія вдруге бере участь в ”Nusret 19”
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
Всі новини країни
Турция Турция
08:15 16.10.2019
Ердоган заявив, що не припинить військову операцію в Сирії, незважаючи на санкції США
20:45 15.10.2019
Завтра Радбез ООН вдруге обговорить наступ Туреччини в Сирії
16:45 15.10.2019
﻿Курди контратакували захоплений турецькими військовими Рас-ель-Айн
12:45 15.10.2019
У США обговорюють вивезення ядерної зброї з Туреччини
Всі новини країни
Украина Украина
09:15 16.10.2019
Адвокат: Для політв’язня Дудки 14 років колонії - смертний вирок
09:00 16.10.2019
Пассажиропоток из Украины в Крым в сентябре значительно сократился
08:30 16.10.2019
Для российских туристов в Крыму ввели ограничения на мобильный интернет
08:00 16.10.2019
Оккупанты выставили на продажу еще один пансионат в Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд