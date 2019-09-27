Оккупанты выставили на продажу еще один пансионат в Крыму

08:00 16.10.2019   Крым

Распорядительная дирекция имущества оккупированного Крыма выставила на аукцион за 33,4 млн рублей имущество пансионата, расположенного в поселке Черноморское. 

Информация об аукционе указана в списке текущих торгов дирекции, пишет Крыминформ.

Начальная минимальная цена пансионата «Черноморский» – 33 млн 446 тыс 601 руб. Заявки на участие в аукционе можно было подавать с 24 сентября, окончание – 15 октября. Аукцион состоится 18 октября в 11.00 на электронной торговой площадке.

Среди выставленного на аукцион имущества обозначены три жилых корпуса (3197 кв. м, 264 кв. м и 257 кв. м), четыре кухни, уборные, «сооружение металлическое (с выходом на пляж)», детская площадка.

Также на торги выставляется движимое имущество санатория – посуда, инструменты, бытовая техника, мебель, в том числе кухонная, кондиционеры, система видеонаблюдения, посуда.

Ранее Распорядительная дирекция имущества оккупированного Крыма выставила на аукцион недостроенный дом отдыха в алуштинском селе Лазурное за 66 млн рублей.



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