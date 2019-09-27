Рада Безпеки ООН збереться в середу для обговорення останніх подій в Сирії, на півночі якої Туреччина проводить військову операцію.



Про це повідомляє CNBC, передає Главком.



П'ять європейських членів Радбезу ООН, Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія і Польща, просили провести закрите обговорення. Вони висловили сильне занепокоєння ситуацією.



Це буде друге засідання Ради з того часу, як Туреччина почала військове вторгнення у північну Сирію.



Туреччина каже, що її операція на півночі Сирії спрямована на нейтралізацію курдського ополчення YPG, яке вона вважає терористичним і таким, що загрожує її безпеці.



Наступ Туреччини і виведення військ США з регіону викликали жорстку міжнародну критику, оскільки сирійські курди були головними союзниками Заходу в боротьбі проти ІДІЛ в Сирії.



Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.



Метою операції, що отримала назву «Джерело світу», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.



У рамках операції «Джерело миру» турецькі війська взяли контроль над сирійським містом Расулайн на сході від річки Євфрат.



Як повідомлялося, тисячі людей вийшли на вулиці міст у кількох європейських країнах, щоб висловити свій протест проти наступу турецьких військ у північносхідній частині Сирії.