Завтра Радбез ООН вдруге обговорить наступ Туреччини в Сирії
|20:45 15.10.2019
|Турция
Рада Безпеки ООН збереться в середу для обговорення останніх подій в Сирії, на півночі якої Туреччина проводить військову операцію.
Про це повідомляє CNBC, передає Главком.
П'ять європейських членів Радбезу ООН, Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія і Польща, просили провести закрите обговорення. Вони висловили сильне занепокоєння ситуацією.
Це буде друге засідання Ради з того часу, як Туреччина почала військове вторгнення у північну Сирію.
Туреччина каже, що її операція на півночі Сирії спрямована на нейтралізацію курдського ополчення YPG, яке вона вважає терористичним і таким, що загрожує її безпеці.
Наступ Туреччини і виведення військ США з регіону викликали жорстку міжнародну критику, оскільки сирійські курди були головними союзниками Заходу в боротьбі проти ІДІЛ в Сирії.
Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.
Метою операції, що отримала назву «Джерело світу», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.
У рамках операції «Джерело миру» турецькі війська взяли контроль над сирійським містом Расулайн на сході від річки Євфрат.
Як повідомлялося, тисячі людей вийшли на вулиці міст у кількох європейських країнах, щоб висловити свій протест проти наступу турецьких військ у північносхідній частині Сирії.
Ще на цю тему:
Курди контратакували захоплений турецькими військовими Рас-ель-Айн
Члени ЄС одноголосно засудили Туреччину за наступ у Сирії
У Туреччині відреагували на припинення постачання зброї і пригрозили відкриттям кордонів для біженців
Туреччина заявляє про захоплення першого сирійського міста
ООН: 70 тисяч сирійців втекли з районів, які бомбардує Туреччина
Турецька армія третій день просувається вглиб Сирії: кількість загиблих та біженців росте
Лидеры ЕС обсудят санкции против Турции в связи с операцией в Сирии
Радбез ООН не зміг узгодити заяву щодо турецької операції в Сирії
Турецькі сили оточили два прикордонних міста в Сирії
Сирія обстріляла турецькі міста: 6 убитих, 70 поранених
У Туреччині кажуть, що в наступі в Сирії вже вбито 109 бойовиків