Верховний суд РФ затвердив вирок жителям Севастополя Володимиру Дудці та Олексію Бессарабову, які отримали по 14 років колонії суворого режиму у так званій справі українських диверсантів.

Як передає кореспондент Інтерфакс-Україна із залу суду.

"Вирок Севастопольського міського суду стосовно Дудки і Бессарабова залишити без змін, апеляційну скаргу захисту - без задоволення", - оголосив рішення суддя.

Раніше адвокати повідомили "Інтерфаксу", що їхніх підзахисних етапували з Криму до Москви для участі в слуханні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 8 жовтня звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням про сприяння у встановленні місцезнаходження Дудки та Бессарабова. "На сьогодні місцезнаходження громадян України Володимира Дудки та Олексія Бессарабова - невідоме", - писала Денісова у Facebook.

Як повідомлялося, Дудку та Бессарабова звинуватили в підготовці до диверсії та незаконному зберіганні вибухових речовин.

ФСБ затримала їх, а також Дмитра Штиблікова в листопаді 2016 року як учасників "диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України".

За версією російських спецслужб, севастопольці планували диверсії на об'єктах військової інфраструктури та життєзабезпечення Криму.

Міноборони України заперечувало, що заарештовані є його співробітниками.

Севастопольський міськсуд у листопаді 2017 року засудив Штиблікова, який пішов на угоду зі слідством, до п’яти років ув’язнення та штрафу у 200 тис. рублів.

Той самий суд у квітні 2019 року ухвалив вирок Дудці та Бессарабову. Вони отримали термін у колонії, а також мають заплатити штраф: Дудка - 350 тис. рублів, Бессарабов - 300 тис. рублів.