Колегія суддів Святошинського районного суду Києва засудила (заочно) до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна суддю Севастопольського апеляційного суду АР Крим за статтею "державна зрада".

Як повідомляється у вівторок на сторінці Головної військової прокуратури у Facebook, встановлено, що громадянка України, будучи суддею Севастопольського апеляційного суду АРК, умисно в березні-грудні 2014 року забезпечила становлення та зміцнення окупаційної влади РФ на території АР Крим шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території Криму. Вона також сприяла виконанню на окупованій території функцій представника окупаційної влади держави-агресора, передає Інтерфакс-Україна.

19 грудня 2014 року указом президента РФ її було призначено суддею "Двадцять першого арбітражного апеляційного суду Республіки Крим". Ця суддя надавала допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України.

Крім того, у складі незаконно створеного на території АРК "Севастопольського апеляційного господарського суду" вона ухвалювала так звані судові рішення про визнання майна Міністерства оборони України, що розміщувалося на території півострова, власністю органів військового управління РФ.

"За принципової позиції прокурорів при підтримці публічного обвинувачення в суді колегія суддів Святошинського районного суду Києва в порядку спеціального судового провадження 8 жовтня 2019 року визнала суддю Севастопольського апеляційного суду АР Крим винною в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 12 років із конфіскацією всього належного їй майна", - йдеться в повідомленні Головної військової прокуратури.