Латвійський суд ухвалив рішення про конфіскацію $30 млн, які пов'язують із колишніми українськими чиновниками
|20:01 15.10.2019
|Украина
Суд у Латвії визнав злочинним походження коштів на суму понад $30 млн, які пов'язують із колишніми українськими чиновниками, й ухвалив рішення про їх конфіскацію.
Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури України (ГПУ) у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.
"Зазначені кошти на початку 2015 року було заарештовано в рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги. Питання повернення злочинних активів в Україну вирішуватиметься на міжурядовому рівні", - уточнюється в повідомленні.
Представник Генеральної прокуратури Латвії Лаура Маєвська повідомила агентству BNS, що судова колегія кримінальних справ Ризького окружного суду 14 жовтня скасувала рішення суду Відземського передмістя Риги і визнала незаконно нажитими заарештовані грошові кошти в розмірі EUR29 млн.
Ці кошти перебувають наразі на рахунку нерезидента в Regionala investiciju banka. Їх вирішено перерахувати до держбюджету.
Кримінальний процес було розпочато 25 жовтня 2016 року за підозрою в легалізації незаконно нажитих коштів у великому розмірі через рахунки декількох нерезидентів, відкриті в зазначеному банку. У справі триває досудове розслідування, яке веде Управління з питань боротьби з економічними злочинами Держполіції.
Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш повідомив журналістам, що ці EUR29 млн коаліція може розподілити на пріоритетні заходи. "Це несподівано хороша новина ввечері в понеділок", - сказав прем'єр. За його словами, якщо ці гроші будуть доступні, робота уряду і коаліції спроститься, тому що є сфери, в яких знадобилося б більше фінансування.
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