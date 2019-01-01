Суд у Латвії визнав злочинним походження коштів на суму понад $30 млн, які пов'язують із колишніми українськими чиновниками, й ухвалив рішення про їх конфіскацію.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури України (ГПУ) у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

"Зазначені кошти на початку 2015 року було заарештовано в рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги. Питання повернення злочинних активів в Україну вирішуватиметься на міжурядовому рівні", - уточнюється в повідомленні.

Представник Генеральної прокуратури Латвії Лаура Маєвська повідомила агентству BNS, що судова колегія кримінальних справ Ризького окружного суду 14 жовтня скасувала рішення суду Відземського передмістя Риги і визнала незаконно нажитими заарештовані грошові кошти в розмірі EUR29 млн.

Ці кошти перебувають наразі на рахунку нерезидента в Regionala investiciju banka. Їх вирішено перерахувати до держбюджету.

Кримінальний процес було розпочато 25 жовтня 2016 року за підозрою в легалізації незаконно нажитих коштів у великому розмірі через рахунки декількох нерезидентів, відкриті в зазначеному банку. У справі триває досудове розслідування, яке веде Управління з питань боротьби з економічними злочинами Держполіції.

Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш повідомив журналістам, що ці EUR29 млн коаліція може розподілити на пріоритетні заходи. "Це несподівано хороша новина ввечері в понеділок", - сказав прем'єр. За його словами, якщо ці гроші будуть доступні, робота уряду і коаліції спроститься, тому що є сфери, в яких знадобилося б більше фінансування.