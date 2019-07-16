Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана

19:45 15.10.2019   Румыния

Новим прем'єр-міністром Румунії призначено лідера Націонал-ліберальної партії Людовіка Орбана.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс після консультацій з парламентськими партіями, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сподіваюся, що робота перехідного уряду під керівництвом Лудовіко Орбана буде успішною. Уряд буде перехідним до чергових парламентських виборів (вибори пройдуть восени 2020 року - ред)», - заявив президент.

Очільник Румунії наголосив, що пріоритетними завданнями нового уряду на найближчу перспективу стануть підготовка і проведення чергових президентських виборів, а також затвердження бюджету на 2020 рік.

Призначений прем'єр подякував за надану йому довіру, зазначивши, що він докладе всіх зусиль для виконання поставлених перед країною завдань.

Згідно з румунським законодавством, у наступні 10 днів парламент Румунії має проголосувати за затвердження нового уряду і програми правління.

Попередній голова Кабінету міністрів лідер Соціал-демократичної партії Віоріка Денчіле минулого тижня була відправлена ​​парламентом у відставку після оголошення вотуму недовіри уряду.



Ще на цю тему:

20:30 11.10.2019
Президент Румунії заявив, що висуне кандидата в прем'єри до 15 жовтня
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
15:41 23.09.2019
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:50 01.08.2019
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
11:34 29.07.2019
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
19:48 08.07.2019
Президент Румунії теж не хоче зустрічатися з Додоном
09:25 19.06.2019
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
09:40 30.05.2019
Глава сената Румынии может лишиться иммунитета из-за взятки
16:01 16.04.2019
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року
09:21 09.04.2019
Екс-президент Румунії постане перед судом за спровоковані сутички та психоз серед населення
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
13:15 11.10.2019
Греція закликає НАТО збільшити кількість кораблів в Егейському морі
10:30 10.10.2019
В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 15.10.2019
НАТО готовий до відповіді на появу будь-яких “зелених чоловічків” – Столтенберг
17:45 15.10.2019
Голова Держдуми Росії: авіасполучення з Грузією відновлять лише після вибачень президента
16:30 15.10.2019
Москалькова заявила, що стежить за долею 36 утримуваних в Україні росіян
13:45 15.10.2019
Угода Асада з курдами зміцнює позиції Росії - голова МЗС Фінляндії
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
20:30 11.10.2019
Президент Румунії заявив, що висуне кандидата в прем'єри до 15 жовтня
10:45 11.10.2019
Румунія вдруге бере участь в ”Nusret 19”
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
Всі новини країни
Турция Турция
20:45 15.10.2019
Завтра Радбез ООН вдруге обговорить наступ Туреччини в Сирії
16:45 15.10.2019
﻿Курди контратакували захоплений турецькими військовими Рас-ель-Айн
12:45 15.10.2019
У США обговорюють вивезення ядерної зброї з Туреччини
11:30 15.10.2019
Члени ЄС одноголосно засудили Туреччину за наступ у Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 15.10.2019
Пристайко заявив про консенсус з главами МЗС ЄС щодо незняття санкцій з Росії
20:30 15.10.2019
Суд РФ залишив у силі вирок двом фігурантам справи "українських диверсантів" із Севастополя, що отримали по 14 років колонії
20:15 15.10.2019
Суд у Києві заочно засудив до 12 років ув'язнення кримську суддю, що визнала майно Міноборони України власністю РФ
20:01 15.10.2019
Латвійський суд ухвалив рішення про конфіскацію $30 млн, які пов'язують із колишніми українськими чиновниками
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд