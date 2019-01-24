Україна покращила продуктивність щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Про це у коментарі УНН розповів заступник міністра юстиції України — уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

"У відсотковому вимірі досить важко порахувати. Але у 2016 році, коли я був призначений на посаду, комітетом міністрів Ради Європи – спеціалізований орган, який, у тому числі, займається наглядом за виконанням державою своїх зобов’язань по рішеннях Європейського суду – було зареєстровано 1200 рішень як не виконаних на той момент. До 2016 року комітет міністрів зняв з контролю, тобто визнав виконаними, близько 100 (102-109) рішень. Наразі, станом на сьогодні, з 2016 року було знято 740 рішень з контролю, наразі у нас 400 чи 300 рішень, що все ще знаходяться на контролі. Ми у 3 чи 4 рази зменшили кількість рішень, які знаходилися на контролі в комітеті міністрів Ради Європи", - сказав Ліщина.

З його слів, це не означає, що "ми виконуємо всі рішення".

"Насправді це дуже складний процес. Але якимось чином він швидше починає рухатись у напрямку, сподіваюсь, моменту, коли у нас буде якихось 100 справ на умовно контролі", - додав заступник міністра.