Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич сподівається, що до кінця року широкому загалу представлять перші напрацювання по реінтеграції окупованих територій.

Про це він повідомив сьогодні під час круглого столу на тему реінтеграції Донбасу, передає кореспондент УНН.

"Коли ми говоримо про Крим і Донбас, ми покладаємо надії на те, що держава зможе напрацювати відповідні механізми щодо реінтеграції та деокупації цих обох наших територій. В мене є великі сподівання і віра в те, що в межах комісії з питань правової реформи, в межах робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ми вже найближчим часом, конкретно до кінця цього календарного року, зможемо представити певні напрацювання на широкий загал", - сказав Кориневич.

Нагадаємо, що народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Руслан Горбенко повідомив, що на безпечну реінтеграцію Донбасу потрібно 2-3 роки, щоб підготувати населення і сформувати там проукраїнську більшість.