Засудженого у РФ "українського шпигуна" Давиденка включили до списків на обмін - адвокат

19:01 15.10.2019   Крым

Українця Костянтина Давиденка, якому Верховний суд РФ у вівторок зменшив строк ув'язнення "за шпигунство" до семи років, включено до списків для обміну утримуваними особами між Україною і Росією.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінзе, передає Укрінформ.

За словами Дінзе, суд "зважив на проблеми засудженого зі здоров'ям, у тому числі підозру на діабет, а також на його допомогу слідству і позитивні характеристики".

Адвокат також наголосив, що його підзахисний "не укладав угод зі слідством, лише надавав допомогу".

Як повідомлялося, Давиденко був затриманий у лютому 2018 року в Сімферополі. У червні 2019 року підконтрольний РФ "Верховний суд Криму" засудив Давиденка до 10,5 років колонії за шпигунство - як стверджувало слідство, він збирав дані про співробітників Росгвардії і ФСБ в окупованому Криму.

15 жовтня ВС РФ знизив Давиденку термін до семи років, хоча найнижча межа для статті про шпигунство - десять років позбавлення волі.

7 вересня Росія та Україна обмінялися утримуваними особами за формулою "35 на 35". До Києва прилетіли 11 політв'язнів і 24 моряки ВМФ України, захоплені в районі Керченської протоки.



Ще на цю тему:

20:30 15.10.2019
Суд РФ залишив у силі вирок двом фігурантам справи "українських диверсантів" із Севастополя, що отримали по 14 років колонії
20:15 15.10.2019
Суд у Києві заочно засудив до 12 років ув'язнення кримську суддю, що визнала майно Міноборони України власністю РФ
18:01 15.10.2019
У Зеленського наполягають, що питання повернення Криму і Донбасу не можна розділяти
16:15 15.10.2019
В окупованому Криму нині є політв'язнями 87 українських активістів - КримSOS
15:15 15.10.2019
Колишнього працівника Представництва Президента в Криму притягнули до відповідальності через декларацію
14:30 15.10.2019
Чубаров назвав військові навчання Росії прямим шантажем Заходу
13:30 15.10.2019
Джемілєв: Ердоган "уявлення не мав", хто такі Поклонська й Бальбек
13:01 15.10.2019
Суд РФ підтвердив вирок активісту Котову, який носив передачі полоненим українським морякам
10:45 15.10.2019
ЄСПЛ розглядає скарги України до Росії через захоплення телекомунікацій у Криму
09:30 15.10.2019
Кремль вважає неможливим обговорення питання повернення Криму Україні - Пєсков
09:15 15.10.2019
У Нью-Йорку представили доповідь Генсека ООН щодо Криму: чому це важливо для України
08:15 15.10.2019
В ООН визнали, що РФ порушує Женевські конвенції через зміну демографії Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
13:15 11.10.2019
Греція закликає НАТО збільшити кількість кораблів в Егейському морі
10:30 10.10.2019
В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 15.10.2019
НАТО готовий до відповіді на появу будь-яких “зелених чоловічків” – Столтенберг
17:45 15.10.2019
Голова Держдуми Росії: авіасполучення з Грузією відновлять лише після вибачень президента
16:30 15.10.2019
Москалькова заявила, що стежить за долею 36 утримуваних в Україні росіян
13:45 15.10.2019
Угода Асада з курдами зміцнює позиції Росії - голова МЗС Фінляндії
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
20:30 11.10.2019
Президент Румунії заявив, що висуне кандидата в прем'єри до 15 жовтня
10:45 11.10.2019
Румунія вдруге бере участь в ”Nusret 19”
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
Всі новини країни
Турция Турция
20:45 15.10.2019
Завтра Радбез ООН вдруге обговорить наступ Туреччини в Сирії
16:45 15.10.2019
﻿Курди контратакували захоплений турецькими військовими Рас-ель-Айн
12:45 15.10.2019
У США обговорюють вивезення ядерної зброї з Туреччини
11:30 15.10.2019
Члени ЄС одноголосно засудили Туреччину за наступ у Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 15.10.2019
Пристайко заявив про консенсус з главами МЗС ЄС щодо незняття санкцій з Росії
20:30 15.10.2019
Суд РФ залишив у силі вирок двом фігурантам справи "українських диверсантів" із Севастополя, що отримали по 14 років колонії
20:15 15.10.2019
Суд у Києві заочно засудив до 12 років ув'язнення кримську суддю, що визнала майно Міноборони України власністю РФ
20:01 15.10.2019
Латвійський суд ухвалив рішення про конфіскацію $30 млн, які пов'язують із колишніми українськими чиновниками
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд