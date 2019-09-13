В Україну після 8 років перерви знову літатиме Scandinavian Airlines

18:30 15.10.2019   Украина

SAS (Scandinavian Airlines) після 8-річної перерви відновлює рейси в Україну.

Авіаперевізник з 26 жовтня 2019 року літатиме з Осло до Києва тричі на тиждень.

Про це повідомляє avianews.com, передає УНІАН

Зазначено, що перельоти Київ-Осло здійснюватимуться три рази в тиждень: по вівторках, четвергах і суботах. Квитки продаються за ціною від 150 євро в обидва боки по найдешевшим тарифом.

 SAS не є традиційним перевізником на європейських маршрутах уже кілька років, а працює по гібридної моделі, поєднуючи елементи лоу-костів і класичних авіакомпаній.

Авіакомпанія літає в центральні аеропорти. Саме тому рейси здійснюватимуться між найбільшими аеропортами Осло і Києва - Гардермуен і Бориспіль.

Водночас обслуговування на борту і структура тарифів дуже нагадує сервіс бюджетних авіакомпаній.

На середньомагістральних рейсах на борту літаків SAS немає бізнес-класу.

Квитки продаються в двох категоріях: Go, аналог економ-класу, і Plus - преміум-економ.

Тариф Go має два підкласу - Light, який передбачає перевезення тільки ручної поклажі, і Smart, що включає перевезення 23 кг багажу.

Всі тарифи Go не підлягають поверненню, але після оплати штрафу пасажир може поміняти дату вильоту.

Стандартна норма ручної поклажі дозволяє безкоштовно брати на борт один предмет вагою до 8 кг і з габаритами до 55х40х23 см. Додатково можна взяти невелику річ, наприклад, сумку для ноутбука з розмірами не більше 40х30х15 см.

Тариф Plus має три підкласу: Plus Smart, Plus Pro і Plus Flex. Всі вони включають перевезення стандартної норми ручної поклажі, дві валізи по 23 кг, підлягають обміну та поверненню.

Відрізняються тільки умови обміну і повернення - зі штрафом або без.

Реєстрація в аеропорту і друк посадкових талонів є безкоштовною для всіх пасажирів. Також мандрівники можуть безкоштовно вибрати місце з доступних під час онлайн реєстрації (вибір місця заздалегідь включений в тариф Plus).

Всім пасажирам на борту надається чай або каву, а подорожуючим за квитками Plus - невелике харчування або снек.
 



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