В Уряді спрогнозували, коли Україна зможе відповідати критеріям для вступу в ЄС і НАТО
|18:15 15.10.2019
|Украина
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявляє, що Кабінет міністрів має намір досягти за п'ять років відповідності України критеріям вступу в Європейський Союз та Організацію північноатлантичного договору (НАТО).
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на брифінгу.
"Станом на зараз, провівши півтора місяці в уряді, я можу сказати, що бачу дуже серйозну налаштованість уряду рухатися шляхом європейської і євроатлантичної інтеграції", - наголосив віце-прем'єр.
Він заявив, що у програмі діяльності уряду Україна на себе бере певні зобов'язання.
"Ми маємо ставити собі великі амбітні цілі, і ми їх поставили: досягти за п'ять років відповідності критеріям членства в Альянсі і в Союзі. Це ще не членство, бо є ще власне політичні складові переговорного процесу і власне рішення самих Європейського Союзу і НАТО нас прийняти", - заявив Кулеба.
Віце-прем'єр наголосив, що уряд системно працює, аби рухатися цим шляхом. Нагадаємо, раніше Кулеба висловив переконання, що ЄС неминуче ухвалить рішення про членство України у блоці, і розказав, як це трапиться.
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