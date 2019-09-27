Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич наполягає, що питання повернення Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей не можна розділяти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час круглого столу в Києві.

«Ми не повинні, ми не можемо, у нас немає права забувати, що Крим і Донбас – це дві сторони однієї проблеми, яка принесена ззовні, і якщо ми будемо концентруватися лише на чомусь одному, а про інше забувати і казати: «Потім дійдуть руки», ми навряд чи зможемо досягти якогось результату», - заявив він.

За словами Кориневича, питання реінтеграції та деокупації ОРДЛО та Криму є нероздільними. «Ми, коли говоримо про реінтеграцію та деокупацію, говоримо про обидві складові території України, які наразі, на жаль, є тимчасово окупованими. Коли ми говоримо про Крим і Донбас, ми покладаємо надії, що держава зможе напрацювати відповідні механізми щодо реінтеграції та деокупації наших територій», - підкреслив він.



