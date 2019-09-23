Голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін заявив, що президент Грузії має вибачитися перед Росією і російським народом для відновлення авіасполучення між двома країнами і відносин у цілому.

«Президент Грузії повинна вибачитися перед громадянами Росії і нашою країною, тому що в цій ситуації саме керівництво Грузії було відповідальне за проведення і Міжпарламентської асамблеї православ’я, і за всю ту ситуацію, яка сталася в подальшому», – заявив Володін, передає Радіо Свобода.

У жовтні представники авіакомпанії Georgian Airways заявили, що мають намір звернутися до Європейського суду з позовом на 25 мільйонів доларів проти Міністерства транспорту Росії у зв’язку з «необґрунтованим припиненням з 8 липня польотів у напрямку Росії».

У столиці Грузії Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Багатьох громадян Грузії обурило це, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе – задовольнивши одну з вимог мітингувальників.

21 червня президент Росії заборонив російським авіакомпаніям здійснювати рейси до Грузії з 8 липня цього року, а туроператорам рекомендував не продавати росіянам тури у цю країну.