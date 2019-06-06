В Україні вперше запустили регулярний морський трансшипмент

17:30 15.10.2019   Украина

Найбільший приватний стивідорний оператор в Україні - група терміналів ТІС та Maersk Ukraine вперше в країні запустили регулярний сервіс морського трансшипменту.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні порт ТІС прийняв перше судно щотижневого фідерного сервісу за маршрутом ТІС-Поті, яка буде доставляти транзитні контейнери і товари, які прибувають в ТІС по суші, а з порту Поті в ТІС - контейнери з вантажами для України та Європи.

Як повідомив співвласник контейнерного терміналу ТІС Єгор Гребенніков, поява нового фідерного сервісу – знакова подія для портової галузі України в цілому.

"Цей сервіс прокладає новий морський торговельний маршрут, який швидше, зручніше і вигідніше для вантажовласників Європи та України, країн Кавказу та Середньої Азії. Вантажі, які потраплять в Україну з цим сервісом, ніколи раніше не заходили в нашу країну - а новий вантажопотік означає додаткові податкові надходження і створення нових робочих місць", - сказав він.

За словами Гребеннікова, модель трансшипменту припускає, що магістральні судна великих контейнерних сервісів залишають транзитні вантажі в проміжних глибоководних портах, а пізніше їх забирають і розвозять по портам регіону суду меншого розміру, так звані "фідери". У свою чергу, генеральний директор Maersk Ukraine Роман Колоянов зазначив, що раніше в Україні сервіс трансшипменту відбувався не на постійній основі, а лише при операційної необхідності. "Сьогодні ми запустили регулярний сервіс. Тепер офіційно в нашому розкладі маршрут на Грузію будується через Україну", - зазначив він.

Колоянов зазначив, що завдяки трансшипменту вантажовласники та вантажоодержувачі, які працюють через порти, куди немає заходів магістральних судів, отримали доступ до глобальної мережі контейнерних маршрутів.

"Необхідність трансшипменту пов'язана з тим, що в порт Поті не може заходити великий флот. Теж саме і в порту Батумі. Вони можуть приймати тільки фідерні судна", - підкреслив він.

Також Колоянов повідомив, що фідер ТІС-Поті буде долати відстань в одну сторону всього за півтора дня.

"Для грузинських споживачів швидкість доставки покращиться днів на 5 у порівнянні з тим, що було. Раніше вантажі, які йшли в Грузію, в основному перевалювалися в Стамбулі", - він. Також присутній при заході судна в. о. заступника директора з логістики та роботи з поромами регіонального філіалу "Укрзалізниці" - "Одеська залізниця" Іван Ємець зазначив, що для термінала, як і для транспортної галузі України, поява нового фідерного сервісу має стратегічне значення.

"Новий фідерний сервіс стане відсутньою ланкою Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, він відкриває перед вантажовласниками інші можливості. Сподіваюся, що поява цього сервісу буде сприяти пожвавленню перевезень в Китай", - підкреслив він. Як повідомляв УНІАН, торік ТІС, "Укрзалізниця" і Maersk Ukraine запустила регулярний контейнерний поїзд за маршрутом ст. Чорноморська (ТІС) порт "Південний" - Київ-Ліски - ст. Чорноморська (ТІС) порт "Південний ", який дозволив організувати на території України комплексний сервіс з доставки вантажів у контейнерах залізницею. Довідка УНІАН. Група терміналів ТІС – найбільший морський транспортний вузол в країні.

В групу входить 5 сучасних терміналів: ТІС-Зерно, ТІС-Міндобрива, ТІС-Руда, ТІС-Вугілля та ТІС-Контейнерний. ТІС володіє та управляє всією обслуговуючою інфраструктурою терміналів, в тому числі власною залізничною станцією. Вант

 



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