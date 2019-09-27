Оккупанты продают феодосийскую нефтебазу

17:15 15.10.2019   Крым

Председатель комитета так называемого «госсовета» по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня сообщила о включении феодосийской нефтебазы (АО «Морской нефтяной терминал») в план приватизации госимущества на 2019 год.

Об этом сообщает Крыминформ, передает Флот2017.

Добрыня подчеркнула, что данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем «заседании» так называемого «государственного совета» Крым.

Оккупационный режим Крыма выставляет на продажу 100% акций АО «Морской нефтяной терминал», стоимость которых оценена в 769,8 млн рублей.

История вопроса: оккупационные власти включили феодосийскую нефтебазу в состав «Черноморнефтегаза» в 2015 году, в июне того же года оккупационная структура «госсовет Крыма» выделил нефтебазу в отдельное предприятие – АО «Морской нефтяной терминал» и провел учреждение соответствующего акционерного общества, что, по мнению, «министра топлива и энергетики» Крыма Вадима Белика позволит модернизировать инфраструктуру нефтебазы.

По словам «главы» Крыма Сергея Аксёнова, минимум три инвестора заинтересованы в покупке феодосийской нефтебазы - «покупатели большие, эффективные, которые известны на рынке».

Ранее мы писали, что российские инвесторы выкупили в 2015 году Семиколодезянскую нефтебазу (п. Ленино, Ленинский район). В предприятие вложены огромные средства. С 2015 года ведется прием нефтепродуктов на хранение. Введение Семиколодезянской нефтебазы в эксплуатацию связывают с обеспечением военных целей оккупантов.



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