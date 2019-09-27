В оккупированном Крыму прошли единовременные артиллерийские учения

17:01 15.10.2019   Крым

Пресс-служба ЮВО оккупантов сообщает, что на 30 полигонах округа были проведены единовременные артиллерийские учения с боевыми и электронными пусками ракет.

«Более 8 тысяч военнослужащих ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) на 30 полигонах провели единовременные учения с боевыми и электронными пусками ракет и боевой стрельбой. Особое внимание при проведении учения было уделено контрбатарейной борьбе («артиллерийским дуэлям»), а также стрельбам в системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров», – сообщает пресс-служба, передает Флот2017.

Большая часть артиллерийских и ракетных подразделений и техники для участия в учениях прибыли на полигоны в состове колонн своим ходом, остальная часть железнодорожными эшелонами. Подразделения прошли боевое слаживание на уровне батарей и дивизионов.

Отмечается, что на заключительном этапе были произведены масштабные боевые пуски и стрельбы из ракетных комплексов «Искандер», «Бал», «Бастион», РСЗО «Торнадо-Г», «Ураган», самоходных гаубиц «Мста-С», «Акация», «Гвоздика», самоходных орудий «Нона» и др.

В ходе учений было задействовано около 3 тысяч единиц ракетной и артиллерийской техники на полигонах Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа и в оккупированном Крыму, в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.



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