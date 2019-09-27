Курдські загони народної самооборони ввечері 14 жовтня зробили спробу повернути під свій контроль сирійське місто Рас-ель-Айн і почали контратакувати підрозділи турецької армії, які 12 жовтня зайняли місто.

Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини, передає Гордон.



За даними правозахисників, в околицях міста і деяких його районах тривають сутички. Курди відбили частину Рас-ель-Айна. З обох сторін є загиблі й поранені.



Крім того, представники загонів самооборони намагаються взяти штурмом місто Телль-Халаф.



Влада північно-східної Сирії звернулася із закликом до ООН, Ліги арабських держав та країн Європейського союзу із проханням терміново втрутитися і надати медичну, матеріально-технічну і гуманітарну допомогу переміщеним із цього району особам.



За словами представників місцевого самоврядування, понад 275 тис. осіб уже було переміщено, серед них 70 тис. дітей.



Рас-ель-Айн – прикордонне місто, його населяють переважно курди.



9 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про початок воєнної операції "Джерело миру" на півночі та північному сході Сирії. Збройні сили Туреччини спільно з підтримуваною Анкарою "Сирійською національною армією" розпочали операцію проти курдських формувань та "Ісламської держави". Спочатку турецькі бомбардувальники атакували позиції курдів, а потім турецька армія розпочала наземний наступ.



11 жовтня влада Туреччини оголосила про першого загиблого турецького військового і 277 "нейтралізованих терористів", наступного дня міноборони країни повідомило про "ліквідацію 415 терористів".



Президент США Дональд Трамп назвав "поганою ідеєю" операцію Анкари. "Туреччина, член НАТО, вдерлася в Сирію. Сполучені Штати не підтримують цієї атаки", – заявив Трамп. Перед початком операції глава Білого дому повідомив, що знищить економіку Туреччини, якщо та зробить щось, що, на його думку, є неприйнятним.



13 жовтня стало відомо, що в район проведення воєнної операції Туреччини попрямували урядові збройні сили Сирії. Курди повідомили, що досягли домовленості з Дамаском про розміщення на кордоні з Туреччиною урядових військ.



Ердоган заявив, що Туреччина не претендує на територію Сирії.



У США ввели санкції щодо Туреччини через операцію в Сирії.

