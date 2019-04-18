Москалькова заявила, що стежить за долею 36 утримуваних в Україні росіян

16:30 15.10.2019   Россия

Уповноважена із прав людини Російської Федерації Тетяна Москалькова заявила 15 жовтня журналістам, що стежить за долею 36 утримуваних в Україні росіян.

За словами Москалькової, "формуванням списків, які можуть бути погоджені з українською стороною, займаються інші органи", передає Гордон.

Російська омбудсменка додала, що в її апараті є моніторингова група, яка відстежує долю кожного, хто до неї звернувся, і у списку апарату "36 осіб, які перебувають у зоні особливої уваги".

Москалькова підкреслила, що по інформацію про стан їхнього здоров'я звертається до української омбудсменки Людмили Денісової.

Водночас вона заявила, що другий етап обміну утримуваними особами між РФ і Україною "поки що не сформували" і "стосовно часу поки що незрозуміло".

7 вересня між Україною і РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед українців, які повернулися додому, – політв'язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки 24 моряки.

9 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що дата наступного обміну стане відомою після зустрічі лідерів "Нормандської четвірки".

15 жовтня Верховний суд РФ скоротив строк покарання для громадянина України Костянтина Давиденка, засудженого за шпигунство на користь українських спецслужб, із 10,5 до семи років колонії суворого режиму. Його адвокат Дмитро Дінзе сказав, що Давиденка занесли до нового списку з обміну утримуваними особами між Україною і Росією.
 



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