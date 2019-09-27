Станом на жовтень 2019 року в окупованому Росією Криму 87 осіб - українських і кримськотатарських активістів - позбавлені волі в рамках політичного або релігійного переслідування, повідомила координатор правозахисної організації "Крим SOS" Таміла Ташева.

"Кримських татар, кримських мусульман, які проходять за цими справами, 63 людини. Загалом, якщо ми говоримо про українських заручників, то там 87 осіб. Не так давно було 86, але минулого тижня було затримано українського активіста Олега Приходька. Він перебуває в слідчому ізоляторі", - розповіла Ташева на прес-конференції в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За її словами, окупаційна влада використовує кримінальне законодавство РФ для переслідування людей за національною, релігійною ознакою, а також для етнічної дискримінації і тиску на активістське середовище на півострові.

Ташева зазначила, що всі списки заарештованих у Криму громадян України було передано в Офіс президента України.

"Щодо кожного політв'язня було розписано, якщо у когось були хронічні захворювання. Списки передавалися як попередньому президенту, так і новообраному - Володимиру Зеленському. Це консолідовані списки громадських організацій. Це постійна робота і комунікація з ОПУ", - пояснила правозахисниця.

Так, мати політв'язня - фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Тимура Ібрагімова Ніяра розповіла, що її сина і Сервера Мустафаєва етапували до СІЗО Краснодара.

"Нині наших дітей етапували з Криму до Ростова-на-Дону. Шестеро людей перебувають у Ростові, ще двоє - в Краснодарі. Спочатку їх етапують до Краснодара, а після цього - до Ростова. Їх перевозять групами. Наших дітей повезуть після 20 жовтня. Оскільки наших дітей обвинувачують у тероризмі, то всі вони сидять у спецблоках, карцерах, ШІЗО (штрафний ізолятор - ІФ)", - розповіла мати політв'язня.

Коментуючи можливе звільнення політв'язнів, Ташева відзначила важливість того, щоб українська влада ні про кого не забувала і розповіла: "Наскільки нам відомо, найближчий обмін, який планується, стосується полонених на сході (України - ІФ). Наступним буде обмін полонених, які перебувають на території Росії та окупованого півострова".

У свою чергу дружина іншого політв'язня громадянина України Сейрана Салієва Муміне зазначила, що влада України не зв'язувалися з сім'ями заарештованих або засуджених активістів у контексті майбутнього обміну.