Верховний суд РФ знизив термін покарання з 10,5 років до семи років колонії суворого режиму громадянину України Костянтину Давиденку, засудженому за шпигунство на користь українських спецслужб .

Про це передає кореспондент Інтерфакс-Україна із залу суду.

"Вирок Верховного суду Криму щодо Костянтина Давиденка змінити, (...) призначити покарання у вигляді семи років позбавлення волі в колонії суворого режиму", - оголосив рішення суддя.

Отже, Верховний суд РФ призначив Давиденку покарання нижче від найнижчої межі, оскільки стаття за шпигунство передбачає від 10 до 20 років ув'язнення.

Давиденка затримали в Сімферополі в лютому 2018 року. За даними ЦГЗ ФСБ, він "цілеспрямовано збирав і передавав спецслужбам України відомості, котрі становлять державну таємницю, про діяльність частин і з'єднань Федеральної служби військ Національної гвардії РФ і стосовно співробітників ФСБ Росії".

Верховний суд Криму в червні 2019 року засудив Давиденка до 10,5 років позбавлення волі.

Давиденка було визнано винним за статтею 276 КК РФ (шпигунство), справа розглядалася в закритому режимі.