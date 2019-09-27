Верховний суд РФ пом'якшив вирок українцю Давиденку у справі про шпигунство з 10,5 років до семи років колонії
|16:01 15.10.2019
|Крым
Верховний суд РФ знизив термін покарання з 10,5 років до семи років колонії суворого режиму громадянину України Костянтину Давиденку, засудженому за шпигунство на користь українських спецслужб.
Про це передає кореспондент Інтерфакс-Україна із залу суду.
"Вирок Верховного суду Криму щодо Костянтина Давиденка змінити, (...) призначити покарання у вигляді семи років позбавлення волі в колонії суворого режиму", - оголосив рішення суддя.
Отже, Верховний суд РФ призначив Давиденку покарання нижче від найнижчої межі, оскільки стаття за шпигунство передбачає від 10 до 20 років ув'язнення.
Давиденка затримали в Сімферополі в лютому 2018 року. За даними ЦГЗ ФСБ, він "цілеспрямовано збирав і передавав спецслужбам України відомості, котрі становлять державну таємницю, про діяльність частин і з'єднань Федеральної служби військ Національної гвардії РФ і стосовно співробітників ФСБ Росії".
Верховний суд Криму в червні 2019 року засудив Давиденка до 10,5 років позбавлення волі.
Давиденка було визнано винним за статтею 276 КК РФ (шпигунство), справа розглядалася в закритому режимі.
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