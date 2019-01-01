Яременко прокоментував зрив розведення військ на Донбасі

15:45 15.10.2019   Украина

Зрив Росією припинення вогню і розведення військ на Донбасі є логічним з точки зору стратегічної поведінки нашого опонента.

Так вважає народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Богдан Яременко, про що він написав у Facebook, передає УНН.

"Зрив Росією припинення вогню і розведення військ на Сході України є логічним з точки зору стратегічної поведінки нашого опонента. Росія стогне, прогинається під тягарем внутрішніх проблем, але продовжує імітувати поведінку супердержави. Спостерігаємо і робимо висновки", - написав Яременко.

При цьому він висловив переконання, що "відповідь на питання, чи відновимо ми мир в Україні, звичайно, більшою мірою залежить від Росії, від її бажання і здатності йти на загострення в міжнародних відносинах".

"На тлі наростання протиріч між партнерами по НАТО (не лише між Європою та США, але і між Туреччиною і іншими членами НАТО) Росія, очевидно, робить ставку на продовження агресивних дій", - додав Яременко.

Він навів прогноз генерала Олександра Поліщука з приводу вірогідності розігрування Росією ядерної карти.

"Висловлювалось припущення, що восени цього року в ході військових навчань Росія може застосувати бойовий ядерний боєприпас. Ну, і ось нагода. Навчання ракетних військ стратегічного призначення. Думаю, що після нещодавньої катастрофи під час роботи із боєприпасом у Сєвєродвінську ймовірність застосування в ході Гром2019 ядерної зброї на одному із полігонів в арктичному колі дещо знижується", - наголосив голова парламентського комітету.

А ось чи знижується ймовірність прикриття ядерними навчаннями операції з "возз’єднання з Білоруссю", на думку Яременка, наразі не так очевидно.

Нагадаємо, окуповані території Донбасу, на думку Богдана Яременка, можуть отримати особливий статус відповідно до реформи децентралізації, а не через зміни в Конституції. 



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