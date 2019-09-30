У Парламентській Асамблеї Ради Європи минулого тижня була створена коаліція на підтримку України.

Про це заявив голова комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко під час погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

"У ПАРЄ створена нарешті коаліція на підтримку України. Маємо документ, голова Верховної ради підтримав проведення 5 листопада в Києві координаційної зустрічі цієї коаліції на підтримку України", - зазначив Яременко.

За його словами, також важливо, що в першій декаді грудня відбудеться парламентська конференція ГУАМ в Києві і зустріч спікерів країн ГУАМ.

"В ПА НАТО українська делегація не шляхом демонстрацій і співів, а шляхом роботи змогла відхилити доповідь про необхідність зменшення санкційного тиску на Росію", - додав Яременко.

Нагадаємо, що голови українських делегацій у Парламентській асамблеї НАТО і Парламентській асамблеї ОБСЄ невдовзі повідомлять у Верховній Раді про результати своєї роботи.