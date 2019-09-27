Колишнього працівника Представництва Президента в Криму притягнули до відповідальності через декларацію

15:15 15.10.2019   Крым

Суд визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю колишнього працівника Представництва Президента України в АР Крим, яка несвоєчасно подала декларацію.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

"За принципової позиції прокуратури АР Крим, Оболонським районним судом м. Києва притягнуто до адміністративної відповідальності керівника однієї зі служб у Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим, яка припинивши діяльність на посаді 7 вересня 2018 року, несвоєчасно без поважних причин подала декларацію за минулий рік (ч. 1 ст. 172 - 6 КУпАП)", - йдеться у повідомленні

Також зазначається, що прокуратура Криму забезпечувала учать у розгляді судом протоколу про вчинення адмінправопорушення, складеного працівниками Управління захисту економіки у місті Києві ДЗЕ Нацполіції України.



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