Голови українських делегацій у Парламентській асамблеї НАТО і Парламентській асамблеї ОБСЄ невдовзі повідомлять у Верховній Раді про результати своєї роботи.

Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

"Минулого тижня відбулась сесія Парламентської асамблеї НАТО і Парламентської асамблеї ОБСЄ. Голови українських делегацій мають представити перед парламентом доповідь щодо перебігу та результатів цих заходів, я сподіваюсь, що ми їх почуємо незабаром", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 8 жовтня голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Джордж Церетелі, підкреслюючи тверду позицію, яку Асамблея відстоює на захист територіальної цілісності і суверенітету України, вітав недавні ініціативи Російської Федерації і України за погодженням дорожньої карти для реалізації мінських угод.