Голови делегацій у ПА НАТО і ПА ОБСЄ невдовзі відзвітують у Раді - Разумков
|15:01 15.10.2019
|Украина
Голови українських делегацій у Парламентській асамблеї НАТО і Парламентській асамблеї ОБСЄ невдовзі повідомлять у Верховній Раді про результати своєї роботи.
Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Минулого тижня відбулась сесія Парламентської асамблеї НАТО і Парламентської асамблеї ОБСЄ. Голови українських делегацій мають представити перед парламентом доповідь щодо перебігу та результатів цих заходів, я сподіваюсь, що ми їх почуємо незабаром", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, 8 жовтня голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Джордж Церетелі, підкреслюючи тверду позицію, яку Асамблея відстоює на захист територіальної цілісності і суверенітету України, вітав недавні ініціативи Російської Федерації і України за погодженням дорожньої карти для реалізації мінських угод.
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