У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
|14:45 15.10.2019
|Греция
На грецькому острові Самос ввечері у понеділок, 14 жовтня, сталась масова бійка у переповненому таборі для біженців. Конфліктували біженці з Сирії та Афганістану.
За повідомленням місцевої влади, не менше трьох осіб дістали ножові поранення, ще восьмеро були госпіталізовані з утрудненням дихання, передає Deutsche Welle.
Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону людей, які під час заворушень влаштували підпал. Мешканців табору евакуювали в не менш переповнений табір в містечку Ваті. У цьому таборі, розрахованому на максимум 650 осіб, розміщено понад 5700 мігрантів.
Як відомо, щотижня сотні мігрантів з різних країн намагаються перетнути Середземне море та потрапити до європейських країн, зокрема Греції та Італії.
Загалом у 2018 році до південних берегів ЄС дісталися Середземним морем понад 113 тисяч осіб. У 2017-му їх було більше - 172 301.
Попри зусилля лідерів держав-членів ЄС, їм не вдається домовитися щодо прийому та розподілу мігрантів. Кількість біженців, які намагаються потрапити до Європи, може найближчим часом зрости.
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