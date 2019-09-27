Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав військові навчання Росії "Грім-2019" прямим шантажем Заходу.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Ці навчання, схоже, є не просто брязканням зброєю і демонстрацією сили. Більше схоже на прямий шантаж Заходу з метою змусити його поступитися Росії по всьому спектру умов Кремля, і не тільки щодо України", - написав Рефат Чубаров.

Нагадаємо, з 15 по 17 жовтня РФ проведе випробування балістичних та крилатих ракет з землі, моря та повітря в ході триденних навчань "Грім-2019".