Чубаров назвав військові навчання Росії прямим шантажем Заходу
|14:30 15.10.2019
|Крым
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав військові навчання Росії "Грім-2019" прямим шантажем Заходу.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Ці навчання, схоже, є не просто брязканням зброєю і демонстрацією сили. Більше схоже на прямий шантаж Заходу з метою змусити його поступитися Росії по всьому спектру умов Кремля, і не тільки щодо України", - написав Рефат Чубаров.
Нагадаємо, з 15 по 17 жовтня РФ проведе випробування балістичних та крилатих ракет з землі, моря та повітря в ході триденних навчань "Грім-2019".
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