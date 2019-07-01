Есмінець ВМС США "Портер" зайшов у порт Одеси

13:05 15.10.2019   Украина

Американський ракетний есмінець "Портер" у неділю прибув до Одеси, повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

"13 жовтня, в 244 річницю ВМС ЗС США і напередодні Дня захисника України, американський ракетний есмінець "Портер" прибув до Одеси в рамках продовження посилення патрулювання в напруженому регіоні Чорного моря", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ в соцмережі Facebook у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що це вже сьомий візит американського військового корабля в Чорне море з початку 2019 року і другий - в Одесу.

"Відвідування американським есмінцем Чорного моря - це плановий захід, націлений на те, щоб показати прихильність Вашингтона до вільного судноплавства", - йдеться в повідомленні.

Так, під час візиту американського есмінця до Одеси в рамках українсько-американського двостороннього співробітництва відбудеться низка запланованих заходів, зокрема він візьме участь у тренуваннях типу Passex.



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