Угода Асада з курдами зміцнює позиції Росії - голова МЗС Фінляндії

13:45 15.10.2019   Россия

Роль Росії посилиться, коли сирійська армія почне допомагати курдам в боротьбі проти Туреччини.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Напередодні стало відомо, що сирійські курди, у минулому союзники США, домовилися з урядом Башара Асада, аби той надіслав свої війська на північ Сирії з метою зупинити наступ Туреччини.

"Угода з курдами зміцнює правління Башара аль-Асада в Сирії. Він може укласти угоду з курдами, заволодіти прикордонними територіями та контролювати всю країну. Відповідно Росія, яка підтримує аль-Асада, посилить свої позиції в регіоні", - зазначив Хаавісто.

За його словами, надана курдам підтримка повністю змінить ситуацію.

"Туреччині зараз складніше, оскільки проти неї виступили державні сили. Операція більше не схожа на антитерористичну, а виглядає як напад на іншу країну", - каже міністр.

Голова МЗС також вважає, що економічні санкції ЄС щодо Туреччини повинні дати швидкий результат, оскільки економіка Туреччини сильно залежить від торгівлі з Європою і США, а також туристичного бізнесу.

Туреччина каже, що її операція на півночі Сирії спрямована на нейтралізацію курдського ополчення YPG, яких вона вважає терористами, що загрожують її безпеці.

Наступ Туреччини і виведення військ США викликали жорстку міжнародну критику, оскільки сирійські курди були головними союзниками Заходу в боротьбі проти ІДІЛ в Сирії.



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