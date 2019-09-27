Президент Туреччини Реджеп Ердоган "уявлення не мав", хто такі депутати Держдуми Росії Наталія Поклонська й Руслан Бальбек, яких він вітав у Стамбулі у складі російської делегації .

Про це заявив 14 жовтня лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передает Гордон.



Як повідомила Поклонська 12 жовтня, кримські "депутати" вперше з офіційним візитом відвідали Туреччину у складі російської делегації. За її словами, вони були на вітальному вечері у Стамбулі, де відбувся виступ Ердогана. Там був і Бальбек, який став "депутатом" від окупованого Криму.



"Ми зараз чекаємо роз'яснення МЗС Туреччини щодо цього. Запитали через посольство, в чому річ? Загалом картина така: на вечерю запросили Ердогана, який пішов вітатися з усіма. Він уявлення не мав, хто вони такі. У МЗС кажуть, що списки через них не проходили, через адміністрацію президента теж. Тому вся відповідальність на спікері парламенту [Туреччини]. Зараз ми все точніше з'ясуємо і зробимо заяву", – заявив Джемілєв.



13 жовтня прокуратура Автономної Республіки Крим заявила, що дасть правову оцінку цій поїздці. У відомстві нагадали, що Поклонська перебуває під персональними санкціями й у розшуку через заклики до захоплення державної влади в Україні. Міністерство закордонних справ України надіслало у зв'язку із цією поїздкою ноту протесту Туреччині.



Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна й більшість країн світу.

