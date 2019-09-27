На одном из полигонов в оккупированном Крыму экипажи ударных вертолетов Ми-35 подразделений армейской авиации Южного военного округа провели учения по уничтожению наземных объектов условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

«На одном из полигонов Крыма вертолетчики совершили практические стрельбы, отработав нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным мишеням, имитирующим огневые точки условного противника», - говорится в сообщении.

В ходе учения экипажи вертолетов провели одиночные и групповые учебно-тренировочные полеты, отработали разведку и прикрытие военных объектов и войсковых колонн на марше, а также боевое сопровождение и огневую поддержку многоцелевых вертолетов Ми-8 «Терминатор», выполняющих условное десантирование личного состава на труднодоступные площадки.

Ми-35 выполняли элементы сложного пилотажа, воздушного боя на малых высотах и упражнение «полет по маршруту в заданный район».

В учениях были задействованы военнослужащие подразделений армейской авиации ЮВО, дислоцированных на территории оккупированного Крымского полуострова.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.

Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.

В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.