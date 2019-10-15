Російський апеляційний суд підтвердив вирок у вигляді 4 років ув'язнення для затриманого в Москві активіста Костянтина Котова, який підтримував українських політв'язнів і військовополонених моряків.

Про це повідомив у Facebook український режисер Олег Сенцов, передає Еспресо.

"Апеляція залишила вирок у силі, підтвердивши те, що він буде сидіти. Чотири роки. Начебто і небагато в порівнянні з двадцять чотири, але так може думати лише той, хто жодного дня не сидів у в'язниці. Цю людину звуть Костя Котов. Він активно підтримував нас, в'язнів Кремля і носив передачки в Лефортово українським морякам", - написав Сенцов.

Український режисер наголосив, що вирок Котову спрямований на залякування росіян, які насмілюються протистояти путінському режиму.

"Він був затриманий за участь в протестних мітингах, наступного дня арештований, ще за день слідство було завершене, а за два тижні - винесено вирок. Стрімка справа, покликана продемонструвати всім, що путінська репресивна машина вийшла на нові швидкості перемелювання людей. Садити будуть швидко і, як завжди, будь-якого!" - додав Сенцов.

Режисер також пообіцяв підтримувати росіян, які відстоюють права українців і своїх співгромадян.

"За Костею, як і за будь-яким російським політичним в'язнем не стоїть його рідна країна, на відміну від нас, українців, які перебуваючи в полоні, кожен день знали, що наша країна нас ніколи не кине. Тому росіянам, які борються з режимом, ще важче. Хоча вони стоять за свою і за нашу свободу від влади дракона. Тому я завжди буду їх підтримувати, як і всіх наших хлопців, які досі перебувають у полоні. Свободу Костянтину Котову! Свободу всім політв'язнів Кремля!" - підсумував Сенцов.