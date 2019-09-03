Минулими вихідними представники Держдепу і Міненерго США обговорювали можливість вивезення приблизно 50 одиниць тактичної ядерної зброї з американської авіабази Інджирлік в Туреччині.

Про це пише газета The New York Times з посиланням на джерела, передає Інтерфакс-Україна.

За словами одного зі співрозмовників видання, фактично ця зброя опинилася в заручниках у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана - її вивезення з авіабази де-факто буде кінцем американо-турецького співробітництва.

"Я думаю це вперше, коли країна з ядерною зброєю США буквально обстрілювала артилерією американські сили", - заявив минулого тижня Джеффрі Льюїс з некомерційної організації James Martin Center, що вивчає питання нерозповсюдження.

Туреччина почала військову операцію на північному сході Сирії 9 жовтня. Анкара заявляла, що планує витіснити курдські "Загони народної самооборони" (YPG) і "Сирійські демократичні сили" (SDF), підтримувані США, від кордону між країнами і створити там зону безпеки.

Через два дні після початку операції в Пентагоні заявили, що американські військові в районі міста Кобані потрапили під артобстріл з боку Туреччини. В Анкарі у відповідь сказали, що стріляли не в американців, а в позиції бойовиків, з яких раніше обстрілювали турків. Повідомлялося, що ніхто з військовослужбовців США не постраждав.

15 жовтня США ввели санкції проти Міноборони і Міненерго Туреччини, а також керівників цих міністерств Хулуси Акара і Фатіха Донмеза. У список потрапив і глава МВС Сулейман Сойлу. Нові обмеження Вашингтон пояснив діями турецьких військових на півночі Сирії.