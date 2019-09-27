НАТО підтримує бажання України до подальшої європейської інтеграції

12:30 15.10.2019   Украина

НАТО підтримує бажання України до подальшої європейської інтеграції, в тому числі до членства в ЄС.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час заходів в рамках Парламентської асамблеї НАТО, передає РБК-Україна.

"Ми вважаємо, що потрібно зосередитись в першу чергу на реформах, на модернізації країни", - зауважив він.

"Я бачу президента Порошенка тут в залі. Ми в свій час із ним дуже багато років працювали пліч о пліч", - додав Столтенберг.

Він зауважив, що Альянс посилює підтримку України та співпрацю в умовах продовження дестабілізації ситуації на сході країни та в Криму.

"Після інциденту із захопленням українських кораблів в Азовському морі у Керченській протоці ми вирішили робити більше у військово-морській сфері. Ми працюємо з морською академією в Одесі", - розповів Столтенберг.

Він повідомив, що за декілька тижнів Північноатлантична рада прибуде в Україну з візитом, "щоб висловити свою міцну політичну підтримку".

"А ми як члени Альянсу посилюємо практичну підтримку України. Тому що ця підтримка допомагає не тільки Україні, але й загалом підтримує той порядок, який заснований на правилах. Що дуже важливо для всіх нас", - наголосив генсек НАТО.

Він висловив сподівання, що партнерство України і НАТО і надалі посилюватиметься.

"Це добре і для НАТО, і для України для модернізації наших інститутів безпеки і оборони", - сказав Столтенберг.



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