НАТО підтримує бажання України до подальшої європейської інтеграції
|12:30 15.10.2019
|Украина
НАТО підтримує бажання України до подальшої європейської інтеграції, в тому числі до членства в ЄС.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час заходів в рамках Парламентської асамблеї НАТО, передає РБК-Україна.
"Ми вважаємо, що потрібно зосередитись в першу чергу на реформах, на модернізації країни", - зауважив він.
"Я бачу президента Порошенка тут в залі. Ми в свій час із ним дуже багато років працювали пліч о пліч", - додав Столтенберг.
Він зауважив, що Альянс посилює підтримку України та співпрацю в умовах продовження дестабілізації ситуації на сході країни та в Криму.
"Після інциденту із захопленням українських кораблів в Азовському морі у Керченській протоці ми вирішили робити більше у військово-морській сфері. Ми працюємо з морською академією в Одесі", - розповів Столтенберг.
Він повідомив, що за декілька тижнів Північноатлантична рада прибуде в Україну з візитом, "щоб висловити свою міцну політичну підтримку".
"А ми як члени Альянсу посилюємо практичну підтримку України. Тому що ця підтримка допомагає не тільки Україні, але й загалом підтримує той порядок, який заснований на правилах. Що дуже важливо для всіх нас", - наголосив генсек НАТО.
Він висловив сподівання, що партнерство України і НАТО і надалі посилюватиметься.
"Це добре і для НАТО, і для України для модернізації наших інститутів безпеки і оборони", - сказав Столтенберг.
Ще на цю тему:
Столтенберг просить країни НАТО більше допомагати Україні
У ПА НАТО завдяки українській делегації відхилили доповідь про послаблення санкцій проти країн-агресорів
Керівництво НАТО на чолі зі Столтенбергом збирається приїхати в Україну наприкінці жовтня
У Міноборони назвали плани щодо впровадження стандартів НАТО
ПА НАТО на засіданні у Лондоні присвятить панель Україні
Комітет рекомендував Раді ухвалити закон про сержантські звання за стандартами НАТО
Військові аеродроми в Україні адаптують до стандартів НАТО
Столтенберг: Зеленський піднімав питання членства України в НАТО